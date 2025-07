Wanda Nara furiosa per i nuovi scarpini di Icardi: "La cosa più bassa che un milionario possa fare"

Mauro Icardi è tornato al centro delle polemiche per i nuovi scarpini che indosserà con il Galatasaray. L'attaccante ha condiviso le foto delle sue nuovissime Nike Phantom GX II, con design personalizzato , che ha subito scatenato la reazione pubblica di Wanda Nara . Gli scarpini, di un rosso intenso con dettagli bianchi e bordeaux, presentano diversi nomi e numeri. Su entrambi c'è scritto China, nome dell'attuale compagna dell'attaccante. C'è poi il nome Isabella, come la figlia più piccola avuta con Nara, insieme al numero 27 e alle iniziali RMA, che coincidono con i nomi dei figli di China : Rufina (frutto della sua relazione con Nicolás Cabré), Magnolia e Amancio (figli avuti con Benjamín Vicuña). Dall'altro lato, sul secondo scarpino c'è il nome Francesca, la figlia maggiore avuta con Wanda, il numero 19 e le iniziali VCB, che alludono a Valentino, Constantino e Benedicto, i figli che Wanda ha avuto da Maxi Lopez.

La reazione furiosa di Wanda Nara

Il post di Icardi è arrivato dopo la sentenza del tribunale che lo obbliga a recuperare i pagamenti dell'assicurazione sanitaria delle figlie, nell'ambito di una controversia legale avviata da Wanda. "Essere costretti a pagare l'assicurazione sanitaria dei propri figli... è la cosa più bassa che un milionario possa fare", ha così scritto sul suo account X la Nara. "Non metto le iniziali sui miei tacchi alti, mi occupo di tutto ciò che l'uomo offeso non rispetta", ha aggiunto, visibilmente turbata dal contrasto tra la scelta pubblica del giocatore e la situazione legale. Il gesto di Icardi è stato interpretato da molti come un tentativo di dimostrare il suo impegno emotivo nei confronti di tutti i bambini e ragazzi che hanno fatto parte della sua vita negli ultimi anni. Tuttavia, nel contesto attuale – segnato da una disputa legale e mediatica con la sua ex – il post non ha fatto che alimentare la tensione. Secondo l'ultimo documento ufficiale del tribunale, Icardi ha due giorni lavorativi per regolarizzare i pagamenti relativi all'assicurazione medica delle figlie, altrimenti dovrà pagare una pesante multa.

Wanda Nara e le risposte ai fan

Oltre ai numerosi like e risposte che il post ha ottenuto, Wanda Nara si è presa il tempo di rispondere ad alcuni commenti dei suoi fan. "Penso che sia completamente distrutto, è chiaro. Dovrebbe prendersi cura delle sue figlie sul serio e lasciare i figli di Vicuña e Cabré fuori dalla sua follia", ha commentato un utente. E Wanda ha replicato: "E ovviamente, andranno tutti dritti da me. Non serve essere molto furbi. L'unica che non se ne rende conto è quella che ha rovinato la sua famiglia e spende i soldi che non paga alle sue figlie. Per fortuna, la giustizia me li restituirà". Un tifoso le ha suggerito di chiederne di più: "Richiedilo alla FIFA così potranno detrarlo dal monte stipendi del club". "Il fatto è che, se lo faccio, nessun altro club lo comprerà. Ho i codici", ha spiegato Wanda.