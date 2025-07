Venus Williams conferma: è fidanzata con Andrea Preti, ex di Claudia Gerini

È amore tra Venus Williams e Andrea Preti . Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, la tennista ha finalmente confermato la sua relazione con l'italiano, noto alle cronache rosa per la sua storia d'amore con Claudia Gerini . La sorella di Serena Williams ha parlato per la prima volta del legame con Preti nel post partita del Mubadala DC Citi Open a Washington : "Il mio fidanzato è qui e mi ha davvero incoraggiata a continuare a giocare", ha commentato la 45enne. Nell'ultimo periodo Venus stava valutando il suo ritiro dal mondo del tennis, ma ha ammesso che Andrea, 37 anni, l'ha incoraggiata a non smettere. "Ci sono stati così tanti momenti in cui volevo solo rilassarmi e abbandonarmi alla vita. Sai quanto è difficile giocare a tennis?", ha dichiarato. E poi: "Non sapete quanto lavoro ci sia dietro, è come se fosse dalle nove alle cinque, solo che corri tutto il tempo. Sollevo pesi e mi sento morire, e poi ripeto l'esperienza il giorno dopo. Quindi, lui mi ha incoraggiata ad andare avanti ed è meraviglioso essere qui. Non mi ha mai vista giocare prima d'ora".

Venus Williams e Andrea Preti stanno insieme

Venus Williams e Andrea Preti si frequentano da circa un anno. Il primo avvistamento della coppia risale al luglio di un anno fa, in Costiera Amalfitana. Lo scorso dicembre hanno partecipato ad una sfilata di Dsquared durante la settimana della moda di Milano. E in questa occasione la sportiva ha sfoggiato un prezioso anello. Per molti il segno di una promessa d'amore importante anche se al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali circa un ipotetico matrimonio. Il cuore di Venus è tornato dunque a battere grazie all'artista italiano. Prima di conoscere Andrea la Williams è stata single per un lungo periodo. L'ultima relazione importante, quella con il milionario Nicholas Hammond, è finita nel 2020.

Andrea Preti ha amato altre tenniste prima di Venus

Prima di conoscere Venus Williams, Andrea Preti - modello, attore e regista noto per le sue partecipazioni in tv a L'Isola dei Famosi e La Talpa - ha amato altre tenniste. Risale a più di dieci anni fa la liaison con Flavia Pennetta mentre nel 2020 il 37enne conviveva con Serena Giovanardi. Nel mentre una lunga love story con Claudia Gerini e diversi flirt, da Eleonora Berlusconi a Fiammetta Cicogna passando per Rossella Fiamingo.