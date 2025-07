Bezos, la mancia d'oro all'hotel di Venezia: la cifra è altissima

Una grossa mancia in cambio di privacy e riservatezza. Ma anche per l'ospitalità ricevuta prima, dopo e durante le nozze dell'anno. È quello che, secondo il settimanale Gente, avrebbe fatto Jeff Bezos a Venezia. Pare che il fondatore di Amazon, dopo aver sposato Lauren Sanchez, abbia lasciato una generosa mancia al personale dell'Hotel Aman “a titolo di ringraziamento per i servigi e la discrezione mostrata nei giorni del ‘sì’”. Una cifra da ben 45mila euro. A questi si aggiungono i 3 milioni donati per la salvaguardia della Laguna. Dalla struttura alberghiera non è ancora arrivato un sì ufficiale alla notizia, ma neppure una smentita.