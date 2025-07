Icardi e Wanda Nara, nuova bufera: denuncia per revenge porn dopo la diffusione di un video intimo

BUENOS AIRES (Argentina) - Quello che sembrava essere un amore senza confini, sta diventando una battaglia legale senza quartiere. Mauro Icardi e Wanda Nara continuano il loro braccio di ferro fatto di denunce e avvocati: i due ex coniugi - oltre a farsi la guerra attraverso i loro profili social - continuano a battagliare anche in tribunale . Fino a qualche settimana fa, nella telenovela argentina ha tenuto banco l’affido delle loro figlie, ora si apre un altro capitolo.

Icardi denuncia Wanda Nara per revenge porn

L’attaccante del Galatasaray nelle ultime ore ha depositato presso il tribunale una nuova denuncia contro la sua ex consorte. Wanda Nara è stata accusata da Maurito Icardi di aver pubblicato dei filmati intimi della coppia. Il giocatore ha dato mandato ai suoi avvocati italiani - Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino - di procedere con un’azione legale nei confronti dell’ex moglie, colpevole di aver pubblicato senza il suo consenso un video che i due coniugi avevano girato in passato. Da quattro mesi, i due sono ufficialmente separati, ma non ancora divorziati. Ora si apre un nuovo capitolo della loro saga.