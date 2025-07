Harry e Meghan accusati di essere "cattivi truffatori, elemosina a Re Carlo"

Harry e Meghan Markle di nuovo sotto accusa. Dopo che Netflix ha deciso di interrompere la collaborazione con i Duchi di Sussex , in molti hanno cominciato a sospettare delle buone intenzioni del Principe in merito ai recenti colloqui di pace con Re Carlo. Fonti sostengono che lo sfarzoso stile di vita della coppia a Montecito sia diventato sempre più difficile da sostenere senza le ingenti fonti di reddito derivanti dai loro accordi con i media. "L'accordo [di streaming] si aggirava sempre sui 100 milioni di dollari... e quella cifra ha lasciato tutti a bocca aperta. Dove li porterà ora? Probabilmente con un po' di sfizio, in cerca di qualche elemosina. Hanno perso Spotify, hanno perso Netflix. Non possono continuare a vivere per sempre con l'eredità della Principessa Diana", ha detto il commentatore reale Robert Jobson a RadarOnline. "La sensazione è che i Sussex stiano chiedendo l'elemosina a Re Carlo affinché li salvi. Sono davvero una coppia di truffatori, e non molto bravi", ha aggiunto.

Netflix licenzia Harry e Meghan e loro ora vogliono fare pace con Re Carlo

L'accordo quinquennale di Meghan e Harry con Netflix, in scadenza a settembre, non verrà rinnovato. Secondo indiscrezioni, la partnership si è affievolita silenziosamente dopo le deludenti performance delle loro ultime produzioni. La serie della Markle dedicata allo stile di vita e alla cucina, ha attirato poco più di cinque milioni di spettatori in tutto il mondo, nonostante un'intensa attività promozionale. Il documentario di Harry incentrato sul polo ha avuto un andamento ancora peggiore, non riuscendo a raggiungere un milione di visualizzazioni e piazzandosi quasi in fondo alla classifica della piattaforma di streaming. Allo stesso tempo, le spese della coppia continuano a fare notizia. La loro tenuta di nove camere da letto a Montecito ha un mutuo annuo di 400mila dollari. Si stima che il costo del personale ammonti a 230mila dollari all'anno, mentre la sicurezza, che Harry ritiene essenziale a causa del suo passato e del suo status militare, costa fino a 4 milioni di dollari all'anno. Per questo una fonte vicina alla famiglia reale ha dichiarato che l'avvicinamento della coppia a Buckingham Palace potrebbe essere motivato da ragioni finanziarie.

Harry e Meghan Markle sono in difficoltà economiche

La fine della partnership con Netflix segue il fallimento dell'accordo di Harry e Meghan con Spotify lo scorso anno, conclusosi dopo una sola stagione del loro podcast. A detta degli analisti di marketing la capacità della coppia di ottenere accordi di grande portata si sarebbe affievolita dopo lo slancio iniziale post-regalità: "Hanno realizzato grandi successi, il podcast, il libro. Non c'è nient'altro da vendere a parte loro stessi". In sostanza, dopo aver detto tutto quello che avevano da dire sulla royal family ora non hanno più nulla da raccontare. Da qualche mese Harry sta cercando di riconciliarsi con il padre mentre il rapporto con William e Kate Middleton resta teso. I Principi del Galles sarebbero molto cauti riguardo a qualsiasi tentativo di riallacciare i rapporti con Sussex, temendo che eventuali conversazioni private possano essere rapidamente rese pubbliche, come già accaduto in passato.