Kate Middleton, il segreto sullo yacht da 400 milioni di euro fa scalpore  

Vacanze a bordo di un lussuoso yacht per Kate Middleton, il Principe William e i figli George, Charlotte e Louis. La royal family ha optato per la Grecia, attirando però più di qualche critica da parte dei sudditi che non hanno particolarmente gradito questa scelta. Stando a quanto spifferato dal Daily Mail, i Principi del Galles si sarebbero imbarcati sul mega yacht Opera, una enorme imbarcazione di proprietà dello sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, membro di spicco della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta, più precisamente, del nono figlio dello sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondatore degli Emirati Arabi Uniti, e attualmente è uno dei quattro vice primi ministri degli Emirati Arabi Uniti. La sua imbarcazione è lunga 146 metri ed è stata progettata da Terence Disdale e poi costruita nel 2022 dalla società tedesca Lürssen. È considerata tra le più grandi al mondo e il suo valore è di quasi 400 milioni di euro, con costi di gestione di circa 40 milioni di euro all'anno. Generalmente non viene noleggiato ma pare che sia stata fatta un'eccezione per Kate e William.