Scintille nello spogliatoio del Barcellona: Gavi e Fermin litigano per le fidanzate

Lo spogliatoio del Barcellona è più infuocato che mai. Tutto sarebbe iniziato dopo un duro messaggio di Fermin , che sarebbe ai ferri corti con il compagno Gavi per colpa delle rispettive fidanzate. I due sarebbero più distanti che mai e pare che il cattivo rapporto tra le loro partner sia la causa principale di cotanta rabbia. "Non vincono mai i cattivi, né chi guarda dall'altra parte, né chi fa del tradimento il proprio stile di vita e della codardia la propria bandiera. È solo questione di tempo. Perdono ogni giorno perché il trucco con cui si ricoprono ogni mattina, prima o poi, svanisce e finiscono per rivelarsi al mondo per quello che sono veramente", ha scritto Fermin sui social per poi cancellare tutto dopo pochi minuti. In breve tempo ha generato speculazioni e polemiche di ogni genere.

Gavi e Fermin del Barcellona hanno litigato?

Secondo le analisi di alcuni utenti e le indiscrezioni che si susseguono sul web, Berta Gallardo, compagna di Fermín, e Ana Pelayo, fidanzata di Gavi, non andrebbero d'accordo. Le due si sarebbero scambiate frecciatine e allusioni sui social finché Fermin non sarebbe esploso pubblicando appunto il messaggio citato in precedenza. Come se non bastasse, lo scorso 5 agosto, Fermín è stato uno dei pochi giocatori del Barcellona a non aver fatto gli auguri di buon compleanno a Gavi. Un dettaglio non da poco, che ha attirato subito l'attenzione, visto che i due calciatori sono sempre stati molto uniti. Sono amici intimi fin da bambini, entrambi sono arrivati in tenera età dall'Andalusia a La Masia, sono cresciuti insieme e sono riusciti a raggiungere l'élite e a brillare nel Barcellona. Un'amicizia che ora, a quanto pare, si è interrotta a causa di disaccordi tra le loro partner, cosa ampiamente criticata sui social media.

Chi sono le fidanzate di Gavi e Fermin

Ana e Berta, rispettivamente fidanzata di Gavi e Fermin, hanno molto in comune. Non solo il fidanzato calciatore: entrambe sono nate e cresciute e Siviglia e lavorano come influencer. Oltre i social Ana continua a studiare anche all'Università mentre Berta ha preferito mollare la Facolta di Giurisprudenza per dedicarsi esclusivamente al web. Ana, poi, ha legato molto con la famiglia di Gavi e la sorella del calciatore, Aurora, è una delle sue migliori amiche.