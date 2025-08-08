Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Belen, insulti e parolacce al benzinaio: scoppia la lite in Sardegna

La Rodriguez protagonista di un'accesa discussione a Porto Cervo: il video è diventato virale sul web
3 min
Attimi di tensione per Belen Rodriguez durante la vacanza in Sardegna. La soubrette è stata protagonista di un acceso battibecco a Porto Cervo con un benzinaio, immortalato in un video diventato virale sui social. Tutto è accaduto nei pressi del locale Sottovento, dove la viabilità è temporaneamente modificata per lavori.

La lite tra Belen e il benzinaio, cosa è successo

Al volante del suo grosso Suv, Belen si è trovata davanti una strada sbarrata e un birillo che segnalava il divieto di passaggio. Senza esitazioni, lo avrebbe spostato. A quel punto l’intervento del benzinaio: "Scusami, io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?". Il cono – come si scopre nel video – segnalava la presenza di un tombino scoperto in mezzo alla carreggiata. La replica di Belen è stata secca e polemica: "Perché lei mi sta sul ca***". La risposta dell’uomo non si è fatta attendere ed è stata decisamente tagliente: "Anche lei mi sta sul ca***, quindi? Cosa vuol dire?". Il botta e risposta si è concluso con l'ex moglie di Stefano De Martino costretta a fare retromarcia, mentre il benzinaio continuava a protestare, ignorando i tentativi di mediazione dei presenti. Nel finale, un uomo le ha spiegato: "Belen, guarda che sei sul pozzetto". Ma lei, ormai, era già andata via.

Belen e la lite con il rider di Glovo

Belen non sembrerebbe essere nuova a questo genere di attriti. A inizio luglio, secondo un'indiscrezione riportata da Gabriele Parpiglia, la Rodriguez avrebbe discusso con un rider di Glovo. Secondo quello che è stato riportato, per strada sarebbero volate urla e offese, che avrebbero attirato l’attenzione di diversi passanti. A mediare tra i due Stefano De Martino, che continua a frequentare l'ex moglie per il figlio in comune Santiago, che oggi ha dodici anni. Il conduttore di Affari tuoi avrebbe dato ragione al rider e invitato Belen ad abbassare i toni.

