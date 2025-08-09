De Paul e Tini Stoessel si sposano, dove e quando sarà il matrimonio

Rodrigo De Paul e Tini Stoessel sono tornati insieme. E ora si sposano. Il calciatore e la cantante sono stati legati dal 2021 al 2023. Si sono lasciati a causa della lontananza, lui a Madrid e lei a Buenos Aires, ma ora che il centrocampista è andato a giocare all'Inter Miami quella distanza si è ridotta e hanno deciso di dare un'altra chance a questo amore. E in Argentina, dove la coppia è molto amata e seguita, si parla dell'imminente matrimonio tra i due. A fornire qualche anticipazione l'esperto di gossip Pochi: "Mi hanno detto che si sposeranno l'anno prossimo in Argentina". La notizia del fidanzamento è stata confermata anche dal giornalista Gustavo Méndez nel programma Mujeres Argentinas: pare che De Paul abbia chiesto a Tini di sposarlo durante un romantico viaggio in Marocco.
Il matrimonio di De Paul e Tini Stoessel
Per Rodrigo De Paul sarà il secondo matrimonio: in passato è stato sposato con Cami Homs dalla quale ha avuto i figli Francesca e Bautista. Oggi l'ex moglie di De Paul - che per un periodo ha vissuto con il calciatore in Italia - è legata ad un altro centrocampista, José Sosa, ex di Napoli e Milan. Tini Stoessel ha partecipato alla presentazione di De Paul con l'Inter Miami: ha sfoggiato una maglia rosa del club e ai più non è passato inosservato il prezioso anello che aveva all'anulare sinistro. Il gioiello che prova che la proposta di matrimonio c'è stata e ora non resta che organizzare il grande evento. Quasi sicuramente dopo le nozze Tini traslocherà a Miami, dove De Paul ha comprato una villa proprio per costruire un futuro insieme all'artista.