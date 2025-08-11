Meghan Markle preoccupata per la tregua tra Harry e Re Carlo: perché non vuole la pace

Meghan Markle sarebbe molto preoccupata per una possibile riconciliazione tra il Principe Harry e la famiglia reale . "A quanto ho capito, Meghan Markle non ha alcun desiderio di entrare in contatto con la famiglia reale britannica", ha affermato l'esperta reale Kinsey Schofield sul canale YouTube del Sun. "La preoccupazione di Meghan è che la estromettano. Che abbiano più influenza su Harry di quanta ne abbia lei. Credo che questa sia l'ultima spiaggia per il Principe, che ha avuto qualche difficoltà negli ultimi anni". Inoltre l'ex attrice avrebbe paura di nuove pressioni pubbliche e istituzionali. Non solo per lei e il marito ma anche per i figli Archie e Lillibet, che oggi hanno rispettivamente sei e tre anni. In passato Meghan ha parlato di un intenso controllo mediatico, relazioni personali tese e una mancanza di adeguato supporto durante il suo soggiorno nel Regno Unito, che hanno contribuito a spingerla nella depressione .

Perché Meghan Markle non vuole la pace tra Harry e Re Carlo

"Meghan è stata tenuta fuori dai giochi per la maggior parte del tempo", ha detto una fonte a RadarOnline.com. Il riferimento è all'incontro dello scorso luglio tra i rappresentanti di Carlo e Harry. In quell'occasione la Markle non sarebbe stata interpellata in nessun modo. "Capisce l'urgenza di Harry di ricucire i rapporti con suo padre, ma è allarmata", ha aggiunto l'insider. Abituata ad avere il controllo, si è chiesta cosa potrebbe significare per il futuro del loro matrimonio riallacciare un legame con le stesse persone che lei e Harry hanno attaccato così tante volte in passato. "Deve essere preoccupata che la famiglia reale possa provare a convincere Harry a tornare e a spingerla fuori", ha aggiunto la gola profonda.

Anche il Principe William non vuole la pace

Anche il Principe William sarebbe poco interessato ad una riconciliazione con suo fratello Harry. Dopo quanto accaduto negli ultimi anni l'erede al trono non sarebbe disposto a perdonare, anzi. Pare che abbia deciso di togliere i titoli reali a Harry e Meghan e i loro figli una volta che sarà Re. L’intervista bomba a Oprah nel 2021, l’uscita del libro Spare nel 2023 e la docu-serie della coppia hanno gettato benzina su un fuoco che non accenna minimamente a spegnersi. Soprattutto per William – come ribadiscono persone vicine al primogenito di Carlo e Diana – il danno è andato oltre l’ego ferito. “William considera la lealtà più importante di ogni altra cosa. Una volta che quella se ne va, sei fuori”.