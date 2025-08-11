Belen parla dopo la lite col benzinaio: "Non tratta bene le donne"  

Belen Rodriguez si è difesa dalle critiche dopo che la sua lite col benzinaio in Sardegna è diventata virale. "Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque di voi", ha scritto la soubrette sui social. Ha poi risposto ad alcune domande ed insinuazioni dei follower: "Non sapete cosa è successo. Quindi per favore lasciatemi stare". La soubrette ha poi spiegato perché in quella circostanza ha risposto come si sente nel video: "Perché lo sanno tutti come tratta chiunque, non tratta bene le donne ed è famoso per questo".