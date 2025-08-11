Belen parla dopo la lite col benzinaio: "Non tratta bene le donne"  

Belen Rodriguez si è difesa dalle critiche dopo che la sua lite col benzinaio in Sardegna è diventata virale. "Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque di voi", ha scritto la soubrette sui social. Ha poi risposto ad alcune domande ed insinuazioni dei follower: "Non sapete cosa è successo. Quindi per favore lasciatemi stare". La soubrette ha poi spiegato perché in quella circostanza ha risposto come si sente nel video: "Perché lo sanno tutti come tratta chiunque, non tratta bene le donne ed è famoso per questo".
Belen si difende dopo la lite col benzinaio
La 40enne ha ribadito che, se qualcuno la tratta male, non esita nemmeno un secondo a replicare: "Se mi inca**o ho le mie motivazioni! E tu non le sai! Facile registrare momenti che convengono e metterle su Instagram per massacrare una donna! Un signore ma per favore! Io se mi trattano male rispondo sia il benzinaio, Obama! Qua tutti bravi! Voglio vedere se nessuno ha mai mandato a fare in cu*o qualcuno! I preti siete, ma per favore!".