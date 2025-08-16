L'ex di Kyrgios e la stoccata velenosa: "Ecco perché non ho intenzione di infangare il suo nome..."  

C﻿osteen Hatzi ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con il tennista Nick Kyrgios, avvenuta lo scorso aprile dopo quattro anni. L'imprenditrice e influencer 25enne ha ammesso che non è facile superare la rottura ma che allo stesso tempo non ha alcuna intenzione di parlare male del tennista, che ha sempre seguito spesso e volentieri in giro per il mondo. "Mi trovo in una fase di transizione, in cui posso dedicare quasi tutto il tempo a me stessa e riflettere sul mio futuro. - ha dichiarato in un'intervista a Stellar - Ci sono giorni in cui non sono completamente felice, ma ho sempre mantenuto una visione positiva della vita e sono motivata ad affrontare il prossimo capitolo". "Ho dato il mio pieno sostegno - ha rimarcato - Sono andata a tutti i tornei. Mi occupavo di tutto dietro le quinte: del suo bucato, della sua cucina... tutto. Ne sono stata felice, perché lo amavo e all'epoca avevamo un ottimo rapporto. Quindi non mi pento di nulla di ciò che ho fatto".