L'ex di Kyrgios e la stoccata velenosa: "Ecco perché non ho intenzione di infangare il suo nome..."  

Costeen Hatzi ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con il tennista Nick Kyrgios, avvenuta lo scorso aprile dopo quattro anni. L'imprenditrice e influencer 25enne ha ammesso che non è facile superare la rottura ma che allo stesso tempo non ha alcuna intenzione di parlare male del tennista, che ha sempre seguito spesso e volentieri in giro per il mondo. "Mi trovo in una fase di transizione, in cui posso dedicare quasi tutto il tempo a me stessa e riflettere sul mio futuro. - ha dichiarato in un'intervista a Stellar - Ci sono giorni in cui non sono completamente felice, ma ho sempre mantenuto una visione positiva della vita e sono motivata ad affrontare il prossimo capitolo". "Ho dato il mio pieno sostegno - ha rimarcato - Sono andata a tutti i tornei. Mi occupavo di tutto dietro le quinte: del suo bucato, della sua cucina... tutto. Ne sono stata felice, perché lo amavo e all'epoca avevamo un ottimo rapporto. Quindi non mi pento di nulla di ciò che ho fatto".
Parla l'ex fidanzata di Kyrgios
"Le persone a me care mi hanno consigliato di concentrarmi su me stessa e di comportarmi in maniera elegante", ha aggiunto Costeen: "Ecco perché non ho alcuna intenzione di infangare il suo nome. Le emozioni tendono a prendere il sopravvento in questi casi, ma non sarebbe nella mia natura dire cose negative su di lui. Abbiamo avuto una bellissima storia d’amore, anche se le cose non sono andate come speravo. Ho trovato la pace dentro di me e spero che anche lui sia felice, gli auguro ogni bene. Se siamo ancora in contatto? No, non ci siamo più parlati e credo che sia la cosa migliore quando una relazione finisce”.