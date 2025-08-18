Belen, "altra lite in Sardegna, lanciava patatine a dei ragazzi"

Belen Rodriguez senza pace. Da due mesi la soubrette è in vacanza in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì e qui, tra un giro in barca e un selfie social, starebbe vivendo diversi episodi tutt'altro che gradevoli. Dopo la lite col benzinaio , il cui video è diventato virale, la soubrette argentina si sarebbe scontrata con dei ragazzi. Come riporta Gabriele Parpiglia, Belen si trovava in un ristorante di Porto Cervo quando "mentre la showgirl ballava sul tavolo, un gruppo di ragazzi romani seduti ai tavoli vicini ha iniziato a riprendere la scena con i cellulari, scatenando l'ira dell'argentina, che ha iniziato a lanciare contro i "guardoni social" le patatine rimaste sui piatti". Il giornalista precisa che "poi gli animi si sono sedati e la showgirl, che non era in dolce compagnia, ha continuato a ballare".

Un periodo complicato per Belen

Per ora Belen Rodriguez non ha commentato l'indiscrezione ma si tratta del terzo episodio di nervosismo nel giro di poco tempo. Prima dello scontro col benzinaio, infatti, la conduttrice ha avuto un battibecco piuttosto animato con un glover. È accaduto a Milano, poco prima dell'inizio delle vacanze, ed era presente anche Stefano De Martino, che continua ad avere un rapporto con l'ex moglie per il bene del figlio dodicenne. Sembra non essere dunque un periodo facile per Belen che da mesi si sarebbe anche allontanata dalla sorella Cecilia Rodriguez, incinta di una bambina che nascerà ad ottobre. Le due non si mostrano più insieme e secondo i beninformati la crisi sarebbe piuttosto profonda.

L'amore con Nicolò è già finito?

Sempre secondo Parpiglia, poi, sarebbe già giunta al termine la liaison tra Belen Rodriguez e Nicolò De Tommasi. La modella e imprenditrice era stata paparazzata tra baci ed effusioni con il giovane avvocato ma "pare che la storia sia già ai titoli di coda perché lei si definisce single".