Maneskin reunion, c'è la data. L'indiscrezione: "Victoria da solista ha guadagnato più di Damiano"

I Maneskin sono finalmente pronti a tornare insieme. Da tempo si parla di reunion del gruppo e ora è spuntata una data. L’amministratore unico della società della band rock, Alessandro De Angelis, che è il papà di Victoria , la bassista fondatrice del gruppo, ha annunciato nella nella sua relazione di bilancio che i Maneskin (non è chiaro in che formazione), riprenderanno a calcare i palcoscenici dei concerti probabilmente nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026. Come riporta Open, la separazione "ha fatto parecchio male ai conti della band rock italiana più famosa nel mondo". Il portale spiega dunque che "se con tutti ancora uniti nel 2023 la società che gestiva i loro diritti musicali, la Maneskin Empire srl, aveva scalato la classifica della musica in Italia salendo al primo posto con un fatturato di 18,663 milioni di euro, nel 2024 gli affari si sono più che dimezzati, con incassi di 8,5 milioni di euro, perdendo quindi oltre 10 milioni di euro di ricavi in un anno".

Maneskin, Damiano da solista ha guadagnato meno di Victoria

Sempre il sito riporta un dato molto interessate: pare che Victoria De Angelis abbia guadagnato più di Damiano David. Entrambi hanno infatti tentato la carriera da solisti dopo la pausa dei Maneskin, fondando una propria società di gestione dei diritti musicali nel 2023, lasciando una piccola quota lui al fratello e lei proprio al papà. "E anche se da osservatori uno immaginerebbe l’esatto contrario, ad avere avuto più successo secondo i dati di bilancio è stata lei, la bassista dei Maneskin che è riuscita nel primo anno a incassare una volta e mezzo lui. - riferisce sempre Open - La Davic srl di Victoria, infatti, ha fatturato nel 2024 già 1.842.997 euro ottenendo un utile di 167.120 euro. La società da solista di Damiano, la Humans 23 srl, si è fermata a 1.205.763 di ricavi annuali che hanno portato a un guadagno di appena 15.283 euro, dieci volte inferiore a quello della amica e collega della band rock".