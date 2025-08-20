Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Cesare Cremonini e la nuova fidanzata Caterina Licini, vacanze romantiche alle Eolie

Dopo lunghi mesi di tour negli stadi, tra concerti sold out, serate e incontri con i fan, il cantautore si sta ora dedicando completamente alla sua vita privata
2 min

Continua la frequentazione tra Cesare Cremonini e Caterina Licini. Quest'ultima è ormai considerata da molti come la nuova fidanzata del cantante. Del resto si frequentano da quasi un anno e nel giro di pochissimo tempo sono diventati inseparabili. Lei ha seguito l'artista in ogni tappa del suo recente tour e ora insieme si stanno godendo le meritate vacanze alle Eolie. A fotografarli ancora una volta e è il settimanale Chi, che ha pubblicato sull'ultimo numero in edicola, alcuni scatti che ritraggono Cremonini in barca con alcuni amici e, per l'appunto, la bella e giovane Caterina. Niente baci o tenerezze esplicite, ma le foto ritraggono un atteggiamento complice, di chi si sta pian piano scoprendo e trascorrendo del tempo insieme. I due appaiono sereni, rilassati a bordo della barca che li sta portando tra un'isola e l'altra. 

Chi è Caterina Licini

Caterina Licini, classe 1994, è un’ex ballerina che oggi lavora come copywriter. Nel 2010, quando aveva solo 18 anni, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. È nata e cresciuta a Padova, ma dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5 si è trasferita a Roma, dove ha vissuto per circa quattro anni, per poi traslocare a Milano. Fino al 2019 ha lavorato come ballerina professionista – tra le tante esperienze ha preso parte anche ad un tour di Vasco Rossi – per poi cambiare radicalmente vita. Caterina frequenta Cremonini da quasi un anno. Si sono conosciuti grazie al lavoro: lei è infatti  la protagonista femminile del videoclip di Ora che non ho più te, l’ultima hit di Cremonini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Cremonini dedica a Federica MasolinCremonini show a Bologna