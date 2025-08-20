Cesare Cremonini e la nuova fidanzata Caterina Licini, vacanze romantiche alle Eolie

Continua la frequentazione tra Cesare Cremonini e Caterina Licini. Quest'ultima è ormai considerata da molti come la nuova fidanzata del cantante. Del resto si frequentano da quasi un anno e nel giro di pochissimo tempo sono diventati inseparabili. Lei ha seguito l'artista in ogni tappa del suo recente tour e ora insieme si stanno godendo le meritate vacanze alle Eolie. A fotografarli ancora una volta e è il settimanale Chi, che ha pubblicato sull'ultimo numero in edicola, alcuni scatti che ritraggono Cremonini in barca con alcuni amici e, per l'appunto, la bella e giovane Caterina. Niente baci o tenerezze esplicite, ma le foto ritraggono un atteggiamento complice, di chi si sta pian piano scoprendo e trascorrendo del tempo insieme. I due appaiono sereni, rilassati a bordo della barca che li sta portando tra un'isola e l'altra.
Chi è Caterina Licini
Caterina Licini, classe 1994, è un’ex ballerina che oggi lavora come copywriter. Nel 2010, quando aveva solo 18 anni, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. È nata e cresciuta a Padova, ma dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5 si è trasferita a Roma, dove ha vissuto per circa quattro anni, per poi traslocare a Milano. Fino al 2019 ha lavorato come ballerina professionista – tra le tante esperienze ha preso parte anche ad un tour di Vasco Rossi – per poi cambiare radicalmente vita. Caterina frequenta Cremonini da quasi un anno. Si sono conosciuti grazie al lavoro: lei è infatti la protagonista femminile del videoclip di Ora che non ho più te, l’ultima hit di Cremonini.