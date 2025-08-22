Elisabetta Gregoraci a Bali col nuovo fidanzato e nel resort nella giungla da 10mila euro a notte

Elisabetta Gregoraci è volata a Bali . Stando agli ultimi gossip, l'ex moglie di Flavio Briatore sarebbe in dolce compagnia. Starebbe infatti frequentando un giovane imprenditore di 27 anni, Lodovico Patti . I due si frequenterebbero già da qualche mese visto che "lui è già stato con lei a Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio prima che lei partisse per la Sardegna". A spifferarlo l'esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica, che sarebbe entrato in possesso di queste informazioni grazie ad un'amica della Gregoraci. “Sono arrivati domenica a Bangkok per poi trasferirsi a Bali martedì”, ha aggiunto la fonte vicina ad Elisabetta. Quest'ultima non ha rilasciato commenti per il momento ma è probabile che non li farà neppure nei prossimi giorni visto che è da sempre molto riservata sulla sua vita privata.

La vacanza a Bali di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci si è limitata a postare alcune foto su Instagram, stuzzicando la curiosità dei follower. "Ciao Bali", ha scritto a corredo di un carosello di foto che raccontano la sua esperienza sull'isola indonesiana. "Un panorama che lascia senza fiato. Qui tutto è pensato per rispettare e integrarsi con la natura: il legno e le amache non chiudono lo spazio, ma ti fanno sentire davvero parte della foresta tropicale", ha aggiunto. Per il suo soggiorno, la 45enne ha scelto l'Hanging Gardens of Bali, uno dei resort più esclusivi della zona, incastonato nella vegetazione lussureggiante a nord di Ubud, con vista sul tempio di Dalem Segara e sul fiume Ayung. Le piscine a sfioro sembrano sospese tra gli alberi, le 40 ville private si nascondono tra la foresta, mentre l’arredo mescola tradizione balinese e raffinatezza contemporanea. Il costo? Si parte da 900 euro a notte per una villa con piscina vista fiume. Per salire di livello, c’è la villa con giardino a oltre 1.400 euro. E poi c’è The Hidden Place: tre camere da letto, sei bagni, ingresso privato e una cifra che sfiora i 14.000 euro a notte.