De Paul e Tini Stoessel come Dybala e Oriana, le ultime news sul matrimonio

Fiori d'arancio in vista per Rodrigo De Paul e Tini Stoessel, tornati di recente insieme dopo una pausa. Secondo quanto riportato dal programma tv LAM, il calciatore e la cantante si sposeranno in Argentina il prossimo dicembre. La cerimonia dovrebbe svolgersi a El Dok Haras, una location situata a Exaltación de la Cruz, nella provincia di Buenos Aires. La location può ospitare oltre 300 persone ed è la stessa scelta da Paulo Dybala per il suo matrimonio con Oriana Sabatini. "Si sposeranno in Argentina. Mi hanno detto che sarà tra il 16 e il 20", ha riferito la giornalista Cande Mazzone. "Non ha sposato Cami Homs (l'ex storica che l'ha reso padre di due figli, ndr), quindi potrebbero organizzare anche un evento religioso, ma non so se è quello che vogliono. La location offre tutto, inclusa una cappella. Il prezzo non scende sotto i 150.000 dollari, ed è un posto fantastico. Il livello del servizio è spettacolare e i servizi di catering che si possono ingaggiare sono uno o due, tra i migliori del Paese", ha aggiunto Pepe Ochoa.