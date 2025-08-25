Piqué e Shakira verso la separazione definitiva, clamorosa vendita per l'ex coppia

Sono passati ormai tre anni dalla complicata quanto chiacchierata rottura tra Gerard Piqué e Shakira . Dopo la revenge song, un album pieno di recriminazioni e uno scambio acceso di frecciatine, l'ex coppia sembra essere riuscita a mantenere un atteggiamento cordiale e a cercare di sistemare i conti in sospeso il prima possibile. Tra queste ci sono le proprietà che i due possiedono ancora insieme. Anche se, come rivelato in esclusiva dal quotidiano ABC, la cosa sembra sempre più vicina, dato che i due sono riusciti a vendere una delle loro tre ville per tre milioni di euro , il che rappresenta un ulteriore passo verso la dissoluzione del loro patrimonio comune.

Venduta una delle case di Piqué e Shakira a Barcellona

Questa proprietà fanno parte di un ambizioso progetto che comprende tre case acquistate da Shakira e Piqué durante la loro relazione durata dodici anni, nella prestigiosa zona di Esplugues de Llobregat a Barcellona. L'idea era di creare un grande complesso familiare interconnesso dove, oltre a Shakira, Piqué e i loro figli, avrebbero vissuto anche i genitori e lo staff del cantante. Il progetto è stato interrotto dopo l'infedeltà del calciatore con Clara Chia, che ha portato ad interrompere i lavori di ristrutturazione della terza casa che doveva essere collegata alle altre due. Queste due ville, il cui prezzo stimato si aggira intorno ai 10,99 milioni di euro, sono ancora in vendita. Entrambe le proprietà hanno una superficie di circa 715 metri quadrati e comprendono sei camere da letto, cinque bagni, una piscina interna ed esterna, una cantina, una palestra, uno studio di registrazione, una sala giochi e altro ancora.

La nuova vita di Piqué e Shakira

Nel frattempo, Piqué e Shakira vanno avanti con le rispettive vite: la cantante ha trascorso l'estate in giro per l'America il suo tour Las mujeres ya no lloran (dove sul palco non sono mancate le stoccate all'ex compagno), mentre Piqué si è goduto le vacanze e il tempo libero con la sua fidanzata Clara Chia.