Kate Middleton cambia look ma "sta ancora soffrendo per il cancro"

La Principessa del Galles è riapparsa con i capelli più chiari ma secondo alcune indiscrezioni starebbe ancora lottando con i suoi problemi di salute
3 min

Kate Middleton ha sorpreso tutti riapparendo in pubblico con un restyling discreto ma molto chiacchierato: i suoi capelli sono ora più biondi che mai, con riflessi miele che sono stati messi in risalto durante la sua visita a Crathie Kirk, vicino al castello di Balmoral. Accompagnata dal marito William e da altri membri della royal family, tra cui Re Carlo e la Regina Camilla, Kate è stata vista scendere dall'auto ufficiale indossando un abito scuro e sobrio. Ma ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione sono stati i suoi capelli: con onde morbide e riflessi dorati, decisamente più chiari rispetto alle sue recenti apparizioni.

Kate Middleton bionda

Kate, nota per il suo stile elegante e classico, non è abituata a trasformazioni radicali, quindi anche un piccolo cambiamento nei suoi capelli fa notizia. Sui social in molti hanno sottolineato che la nuova tonalità la rende più radiosa e rilassata. Alcuni esperti di bellezza sostengono che potrebbe trattarsi semplicemente di un effetto del sole, visto che ha trascorso parte dell'estate a rilassarsi con la famiglia in Grecia. Altri giurano su un restyling volontario, interpretandolo come un gesto di transizione e di energia positiva dopo mesi segnati dalle cure contro il cancro. Sebbene Kensington Palace non abbia confermato se il nuovo tono sia un cambiamento permanente o temporaneo, l'apparizione della Principessa è stata sufficiente a fare notizia, a rafforzare la sua vicinanza al pubblico e a far capire che sta gradualmente riconquistando il suo posto nell'agenda reale.

Come sta Kate Middleton

Nonostante sia apparsa serena, pare che Lady Middleton stia ancora combattendo con i suoi demoni. Secondo una fonte vicina al Palazzo, citata da RadarOnline.com, durante questi mesi estivi Kate "continua ad affrontare il dolore; a porte chiuse, ha ancora difficoltà emotive e si stanca molto più facilmente; ci sta mettendo più tempo ad adattarsi alla vita reale dopo la cura contro il cancro". Questa confessione ribadisce che, sebbene abbia iniziato a riprendere la sua routine ufficiale, lo sta facendo con grande cautela ed è segnata da un processo di recupero ancora incompleto. Non è ancora tornata a come era prima della diagnosi, e non è sicura che ci riuscirà mai, "motivo per cui ha detto a William che ha bisogno di un bel riposo prima dell'inizio del trimestre a settembre. Quest'estate si è ritirata ufficiosamente dagli impegni reali e, naturalmente, William la sostiene pienamente", ha aggiunto l'insider.

