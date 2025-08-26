Chi è Nicki Nicole, la cantante che ha fatto perdere la testa a Lamine Yamal  

Nicki Nicole è la nuova fidanzata di Lamine Yamal. Dopo le indiscrezioni dell'ultimo periodo, il calciatore ha confermato la relazione in occasione del compleanno della cantante. Nella foto i due appaiono molto eleganti – Lamine con camicia nera e Nicki con un look vedo non vedo – uno accanto all'altro, apparentemente tenendosi per mano, mentre festeggiano il compleanno dell'artista davanti a un'enorme torta bianca. La cornice in cui sono ritratti non potrebbe essere più romantica: un grande mazzo di rose, palloncini a forma di cuore e petali sul tavolo creano un'atmosfera magica. Lamine non ha commentato la foto, ma l'enorme sorriso che sfoggia mentre è accanto a Nicki nel suo giorno speciale rivela la sua immensa felicità.

Chi è Nicki Nicole, la fidanzata di Lamine Yamal

Classe 2000, dunque più grande di Lamine Yamal di 7 anni, Nicki Nicole (vero nome Nicole Denise Cucco) è una cantante argentina di reggaeton e urban pop. È nata a Rosario, la città che ha dato i natali anche a Leo Messi e Mauro Icardi. La sua carriera è iniziata nel 2019 grazie al successo della canzone Wapo traketero, che è riuscita a diventare uno dei brani più ascoltati di quell'anno. Tuttavia, il suo più grande riconoscimento è arrivato solo pochi mesi dopo, quando ha collaborato con il produttore Bizarrap per pubblicare BZRP Music Sessions #13, che ha oltre 246 milioni di visualizzazioni su YouTube. Da quel primo successo, la giovane argentina ha continuato a crescere, diventando una delle artiste più internazionali del suo Paese natale, insieme a María Becerra, Tini ed Emilia Mernes. Questo successo le ha portato a vincere premi prestigiosi come gli Spotify Awards, due Carlos Gardel Awards e un Los 40 Music Awards, oltre a diverse nomination agli MTV Europe Music Awards, agli MTV Millennial Awards e persino a un Latin Grammy. Ha ricevuto riconoscimenti anche in Spagna, dove ha collaborato con artisti noti come Aitana, Rels B, Delaossa, Saiko e Morad. Tra questi, brani come Formentera e Qué le pasa conmigo?, che gli hanno fruttato un vasto seguito tra il pubblico spagnolo.

La vita privata di Nicki Nicole

Prima di conoscere Lamine Yamal tramite alcuni amici in comune, Nicki Nicole ha vissuto due relazioni importanti. Prima con il rapper argentino Trueno e poi con il cantante messimo Peso Pluma.