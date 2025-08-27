Belen: "Se non fossi stata la fidanzata di Borriello ci avrei messo più tempo a farmi conoscere"

Belen ricorda la storia d'amore con Borriello

"All'inizio vedevo il gossip come interesse nei miei confronti. Sono stata consapevole che se non fossi stata la fidanzata di Marco Borriello, ci avrei messo più tempo a farmi conoscere. Avrei lavorato anche senza gossip, il lavoro da modella e la tv erano così vicini che sarebbe accaduto", ha dichiarato. Ma ha detestato i pettegolezzi in alcuni momenti della sua vita: "Ci sono stati momenti nei quali avrei voluto essere lasciata sola. Ma il gossip è una macchina che non si ferma. A volte sono successe cose brutte che non avrei voluto finissero sui giornali. Ma sono anche obiettiva: dal gossip ho avuto tanto e ho dato tanto. Il gossip si impara a gestire, quello che non si impara mai è a non farsi ferire. Quando esce qualcosa contro di me lo subisco perché non credo sia giusto essere presa di mira".

Belen e le ultime storie d'amore "per colmare un vuoto"

A proposito dei suoi tanti amori - storie importanti ma anche brevi flirt - la 41enne ha ammesso che oggi vive una fase di maturità: "Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima". Sugli uomini che l'hanno affiancata negli ultimi anni, però, Belen ha chiarito: "Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse".