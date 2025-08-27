Enrique Iglesias e Anna Kournikova aspettano il quarto figlio, l'indiscrezione

Enrique Iglesias e Anna Kournikova sarebbero in attesa del quarto figlio. Il condizionale è d'obbligo perché l'annuncio non è arrivato dai diretti interessati. Ma i due, 50 anni lui, 44 lei, stanno insieme da 24 anni e la chiave della loro relazione è sempre stata la segretezza e l'estrema riservatezza. Ad esempio, non si sa se siano sposati o meno e le loro apparizioni pubbliche sono inesistenti, limitate alla vita professionale del cantante. Non sorprende quindi che non siano stati loro a dare la presunta notizia dell'attesa del quartogenito. La notizia è stata resa pubblica tramite immagini esclusive pubblicate da ¡Hola!. Sulla rivista, la Kournikova sfoggia un pancino che cresce sempre più mentre accompagna i suoi tre figli a scuola a Miami. "Entrambi sono molto emozionati di diventare di nuovo genitori e lo saranno alla fine di quest'anno: lei è a metà gravidanza", ha confermato alla rivista una fonte.

Un altro figlio per Enrique Iglesias e Anna Kournikova

L'indiscrezione arriva dopo settimane di speculazioni su una possibile gravidanza di Anna Kournikova, che ha iniziato a frequentare il figlio di Julio Iglesias nel 2001. Le voci hanno iniziato a circolare all'inizio dell'estate, quando sono state pubblicate foto della campionessa in abiti sportivi oversize per le strade di Miami. Nonostante l'abbigliamento, il cambiamento nel suo fisico è apparso evidente. Ora, le nuove foto sembrano confermare che la famiglia darà il benvenuto a un nuovo membro, che si unirà ai gemelli Nicholas e Lucy, nati nel 2017, e Mary, nata nel 2020.

La grande riservatezza di Enrique Iglesias e Anna Kournikova

Fino ad oggi la coppia ha gestito gravidanze e parti con estrema discrezione, vivendo l'esperienza in privato e lontano dai riflettori. La prima gravidanza di Anna è stata tenuta completamente segreta: nessuno, a parte la famiglia e gli amici, ha nemmeno sospettato le sue condizioni, nonostante la sua assenza dal matrimonio di Ana Boyer, sorella di Enrique Iglesias, con il tennista Fernando Verdasco. La nascita dei gemelli è stata rivelata attraverso il tabloid americano TMZ. La seconda volta che si è saputo che sarebbero diventati genitori è avvenuta sempre grazie alle immagini di Anna su una barca a Miami, pubblicate in esclusiva dalla rivista ¡Hola!, che mostravano la sua gravidanza. In seguito, ha condiviso su Instagram alcune immagini che la ritraevano in sala parto con la figlia neonata e Iglesias.