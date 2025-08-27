Cosa fa oggi Raffaella Fico: oltre la tv ha un nuovo lavoro

La carriera in tv è molto spesso precaria. E così Raffaella Fico , da qualche tempo, ha deciso di affiancare al suo lavoro come soubrette, modella e attrice, un'altra attività lontano dai riflettori. Come riporta il settimanale Chi, dal 2018 l'ex fidanzata di Mario Balotelli gestisce un centro estetico a Casalnuovo di Napoli . Un'attività che si occupa dei classici servizi di bellezza tra cui lampade, epilazione laser, pressoterapia oltre a proporre prodotti biologici. Dunque, la 37enne ha preferito costruire qualcosa di più concreto nella sua vita comprando un centro estetico. E su TikTok capita che qualche cliente esprima la sua sorpresa nell'incontrarla.

Raffaella Fico single e sempre più lontana dalla tv

Negli ultimi anni le apparizioni televisive di Raffaella Fico sono dimunite drasticamente. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello Vip senza lasciare il segno e poi è stata concorrente di Avanti un altro! Pure di Sera e Back To School. Nel 2024 l'ultima intervista a La volta buona di Caterina Balivo su Rai 1. Non va meglio sul fronte sentimentale: Raffaella è single dal 2022. La sua ultima love story importante è stata quella con Piero Neri, l’erede di un’impresa mercantile che oggi è legato all'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.