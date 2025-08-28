Kate Middleton e William sotto accusa: "Spendono troppi soldi per fare quella cosa"  

Il popolo britannico sconvolto dalla fortuna che Kate Middleton e il Principe William spendono per i loro continui cambi di residenza. Nonostante siano i membri più amati della royal family, ai sudditi non va proprio giù che nei loro 14 anni di matrimonio i Principi del Galles abbiano cambiato casa (ufficialmente) fino a tre volte. La coppia è finita sotto accusa quando si è saputo che si sarebbe trasferita a Forest Lodge prima della fine del 2025.

Forest Lodge, la nuova casa di William e Kate Middleton

A breve Kate Middleton e William si traferiranno a Forest Lodge. Un'enorme villa, situata nella zona di Windsor, con otto camere da letto, campi da tennis, una scuderia privata e persino uno stagno. Un cambiamento la cui ristrutturazione, affinché tutto sia di gradimento della coppia, costerà circa 2 milioni di euro. Qualcosa che tutti ignorerebbero, se non fosse che questa non è affatto la prima volta che i futuri sovrani spendono una fortuna per ristrutturare la loro nuova casa.

Tutte le case in cui hanno vissuto William e Kate Middleton

Dopo il matrimonio Kate e William si sono trasferiti nell'appartamento 1A di Kensington Palace: qui intrapresero una ristrutturazione da cinque milioni di euro per adattarlo ai loro gusti. Nel 2022, il trasloco all'Adelaide Cottage, nel parco del Castello di Windsor. Con questo trasferimento, la cui ristrutturazione è costata 2 milioni di euro, la coppia ha potuto avvicinare i figli alla loro lussuosa scuola privata, la Lambrook School, e ha potuto essere più presente durante le ultime fasi della vita della Regina Elisabetta. L'Adelaide Cottage si è rivelato perfetto anche per garantire privacy e riservatezza a Kate durante la malattia. Ma questa non è l'unica residenza ufficiale, poiché William e la moglie possiedono anche Anmer Hall, un incredibile palazzo a Sandringham (Norfolk), dono di nozze della nonna dell'erede al trono. Ecco perché è così sconvolgente che, nonostante abbiano così tanti lussi a disposizione e, allo stesso tempo, siano così desiderosi di apparire come una famiglia normale, Kate e William abbiano deciso di traslocare di nuovo, spendendo altri due milioni per una nuova ristrutturazione. Sebbene possa rappresentare per loro una nuova vita dopo i momenti difficili che hanno attraversato, dall'esterno tutto questo viene percepito dai sudditi come un'immagine di profonda instabilità.