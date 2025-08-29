Un altro tradimento? L'ultima decisione del Principe Harry potrebbe distruggere William  

Mentre il Principe Harry e Re Carlo hanno compiuto alcuni passi verso una possibile riconciliazione , i rapporti rimangono molto tesi tra il Duca di Sussex e il resto del clan Windsor. In particolare con William, che è molto arrabbiato da quando il fratello ha aspramente criticato la royal family tra interviste e libri autobiografici. E stando a quanto scrive il Daily Express, le cose non sono destinate a migliorare tra i due. A quanto pare Harry potrebbe realizzare un documentario per Netflix su sua madre, la defunta Lady Diana , scomparsa nel 1997. Se questo progetto, che non è stato ufficializzato e la cui esistenza è stata rivelata da Sun, dovesse concretizzarsi, il futuro Re d'Inghilterra potrebbe considerarlo un nuovo affronto.

Harry e William nessuna pace a causa del ricordo di Lady Diana?

Secondo il royal expert Nick Ede, "Harry e suo fratello hanno stretto un patto per mantenere" la memoria della madre Diana "sacra" e "preservarla nel miglior modo possibile". Se questo documentario, la cui uscita potrebbe coincidere con la commemorazione del 30° anniversario della tragica morte della Principessa nel 2027, "William potrebbe vederlo come un tradimento e un modo per trarre profitto da questo anniversario". Dello stesso avviso anche l'altro esperto reale, Richard Fitzwilliams: "Se il documentario proposto contenesse qualcosa di controverso, metterebbe seriamente a repentaglio la riconciliazione che Harry ha dichiarato di volere con la sua famiglia. Soprattutto ora che Camilla, la donna considerata rivale di Diana, è Regina consorte".

Harry torna a Londra ma senza Meghan Markle

Harry tornerà nel Regno Unito (senza Meghan Markle e i figli) per partecipare a una cerimonia di premiazione di beneficenza l'8 settembre, giorno in cui ricorrere il terzo anniversario della morte della Regina Elisabetta II, sua nonna. Lo ha reso noto l'ente benefico, che festeggia i successi dei bambini affetti da gravi malattie. Il Principe ha già partecipato altre 14 volte a questa premiazione. Non è chiaro se in tale occasione incontrerà qualche membro della sua famiglia.