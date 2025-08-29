Ngonge e Angela Nasti, la cognata di Zaccagni, sempre più vicini

Dopo le voci di un flirt con Stefano De Martino , nell'ultimo periodo Angela Nasti sarebbe stata vista più volte con Cyril Ngonge. Insieme, secondo la segnalazione di alcuni utenti, avrebbero assistito al concerto di Gigi D'Alessio a Napoli. Poi si sarebbero concessi una lunga vacanza a Ibiza. E poi ancora, sempre insieme, sarebbero stati avvistati durante una seduta di shopping da Hermès. Ora un nuovo dettaglio sulla coppia: Angela ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede un ragazzo di spalle, coperto da un accappatoio bianco con la scritta “Romantic Gangsta”, accompagnata da una serie di cuori rossi. Un gesto che per molti equivale a una conferma indiretta della relazione. L'esperta di gossip Deianira Marzano, da sempre molto vicina alla famiglia Nasti, assicura che l'uomo incappucciato è l'ex calciatore del Napoli oggi in prestito al Torino.

Angela Nasti e Ngonge insieme

Per ora i diretti interessati preferiscono non aggiungere ulteriori dettagli anche se pare che la relazione sia più seria che mai. Entrambi sono molto riservati nonostante Angela sia piuttosto attiva sui social dato il suo lavoro di influencer e imprenditrice. Ngonge è single da un po' mentre Angela ha dovuto fare i conti negli ultimi anni con una serie di delusioni amorose. Solo un anno fa era in vacanza con Gianluca Scamacca che, dopo qualche mese insieme alla Nasti, ha preferito tornare tra le braccia della fidanzata storica Flaminia Apolloni che ha poi finito per sposare.

Chi è Angela Nasti

Classe 1999 (dunque un anno più grande di Ngonge), nata e cresciuta a Napoli, Angela Nasti è una influencer e imprenditrice. Sorella minore di Chiara Nasti - e dunque cognata di Mattia Zaccagni - è diventata popolare nel 2019, quando è stata scelta come tronista da Maria De Filippi. Attualmente possiede due brand d'abbigliamento. In passato è stata legata a diversi calciatori: Kevin Bonifazi, Pierluigi Gollini, Riccardo Sottil e il già citato Scamacca.