Harry e Re Carlo, cosa succede ora: secondo incontro con Meghan, i dettagli

L'attesissimo incontro tra il Principe Harry e Re Carlo a Clarence House potrebbe rappresentare la svolta definitiva. Il loro incontro è già stato definito un summit di pace, il che significa che ci sono grandi aspettative che possa davvero segnare l'inizio di un disgelo nelle loro relazioni, sebbene ci sia ancora molta strada da fare prima della normalizzazione. La conversazione non è durata a lungo, solo 54 minuti e una tazza di tè , che potrebbero però essere il preludio a un'altra visita del Duca di Sussex nel Regno Unito, questa volta per motivi familiari. Secondo fonti di palazzo confermate al Daily Mail, si prevede che Harry tornerà l'anno prossimo accompagnato da Meghan Markle e dai loro figli : Archie, sei anni, e Lilibet Diana, quattro. Questo segnerebbe finalmente il tanto atteso ricongiungimento di Carlo III con i suoi nipoti, che non vede da tre anni, cioè da quando accompagnarono i genitori al Giubileo di Platino di Elisabetta II.

Cosa succede ora tra Harry e Re Carlo, le ultime news

"È chiaro che Harry ora si pente di alcune delle sue azioni. Vuole ristabilire i rapporti con la sua famiglia e con il popolo del Regno Unito", hanno dichiarato alcune fonti al quotidiano britannico. Potremmo dunque assistere all'inizio di una nuova integrazione dei Sussex nella royal family. Il portavoce di Harry ha assicurato che il Principe ha apprezzato molto il ritorno nel Regno Unito. Harry ha messo piede sul suolo britannico più spesso negli ultimi cinque anni per via della sua lotta alla sicurezza mentre l'ultima volta che Meghan è stata a Londra è stato per il funerale della Regina Elisabetta nel settembre 2022.

Harry e William, la situazione non è facile

Se la situazione con Carlo promette bene diversa è quella tra Harry e William. Negli ultimi giorni, i loro programmi contrastanti hanno reso chiaro che un incontro tra i due fratelli è tutt'altro che facilitato. Il più irremovibile sembra essere l'erede al trono, per nulla disposto a perdonare Harry per le sue dichiarazioni sulla famiglia. Il ruolo di Kate Middleton resta un'incognita: per il cognato nutre un affetto profondo ma i contrasti con Meghan Markle l'hanno segnata. Così come la malattia, che ha spinto la Principessa del Galles a concentrarsi più sulla salute che sulle faide famigliari.