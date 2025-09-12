Nina Dobrev e Shaun White non si sposano più. O almeno così scrive il magazine americano People. Stando a quanto riportato da una fonte, il campione di snowboard, 39 anni, e l'attrice di The Vampire Diaries , 36 anni, avrebbero rotto il fidanzamento e si sarebbero lasciati dopo cinque anni insieme. "È stata una decisione reciproca, non facile, ma presa con amore e profondo rispetto reciproco", ha detto l'insider. Per ora nessun commento da parte dei diretti interessati.

Nina Dobrev, sparito l'anello di fidanzamento

Nina Dobrev e Snow White sono stati fotografati insieme l'ultima volta il 31 agosto 2025 a Los Angeles, mentre si tenevano per mano mentre facevano delle commissioni. Ma il 7 settembre, l'attrice ha sfilato sul red carpet della première di Eternity al Toronto International Film Festival 2025 senza il suo anello di fidanzamento con diamante da 5 carati. Ha anche rimosso il post della proposta di matrimonio, che era stato fissato in cima al suo profilo Instagram.

La storia d'amore tra Nina Dobrev e Shaun White

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2019 e ha iniziato a convivere all'inizio della pandemia di Covid. White ha ufficializzato la loro relazione su Instagram nel maggio 2020, dopo aver condiviso una serie di foto di Dobrev che gli tagliava i capelli durante la quarantena. Insieme sono sempre stati molto social, tanto da condividere di continuo momenti della loro quotidianità. Da giorni, però, tutto tace. Indubbiamente l'ora più buia per Nina e Shaun.