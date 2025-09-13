"Britney Spears fuori controllo, vive tra gli escrementi e balla in mutande al ristorante"

La vita privata di Britney Spears è di nuovo sotto esame. Secondo il Daily Mail, la cantante sta attraversando un periodo di instabilità dopo la fine della tutela del padre . Le recenti informazioni si aggiungono a una serie di episodi inquietanti e dichiarazioni di parenti che descrivono una situazione domestica drammatica. Secondo il tabloid britannico, l'artista 43enne starebbe attraversando una situazione critica. Nelle dichiarazioni raccolte, la famiglia ha confermato il livello di preoccupazione. "Siamo preoccupati, non sta affatto bene. La sua casa è un disastro. Non pulisce gli escrementi dei cani, non c'è nessuno che pulisca i suoi bisogni ogni giorno e non si comporta come un adulto ", ha osservato la fonte. Un dettaglio, tra l'altro, ben visibile in uno degli ultimi video condivisi sui social dall'artista e che ha messo in allarme i fan. È diventato poi virale un filmato che mostra Brit mentre balla in maniera strana, in mutande , mentre si strofina e si dimena contro il muro del bagno di un ristorante. La diretta interessata ha spiegato sui social media che la registrazione è avvenuta durante un appuntamento in un ristorante di sushi, che ha descritto come "orribile".

Britney Spears sta di nuovo male?

Il clima è di tensione e rassegnazione tra le persone vicine a Spears: "È un ciclo senza fine, perché se qualcuno prova a intervenire, la comunità #FreeBritney si rimette in gioco e nessuno vuole essere escluso dalla sua vita", ha ribadito la gola profonda. Dalla fine della sua tutela nel novembre 2021, le pratiche di Britney Spears sui social media e nella gestione della casa sono fonte di preoccupazione per le persone a lei vicine. "Abbiamo visto lo stesso comportamento, dai fan agli amici. Non si può fare nulla per cambiare la situazione, e finisce per ripetersi più e più volte", ha aggiunto la fonte della famiglia, come riportato dal media britannico. Di fronte a questa situazione, molti scelgono di evitare le critiche pubbliche per non perdere il legame con il cantante. Nonostante i segnali d'allarme, alcuni conoscenti affermano che Britney stessa consideri normale la sua situazione attuale. "Pensa di stare bene. Non si preoccupa di come si comporta , si sente normale. È dolce e ora si gode davvero la sua libertà. Non piange a casa, fa quello che vuole", ha detto un'altra persona al Daily Mail.

Che fine hanno fatto i figli di Britney Spears

Uno degli argomenti più delicati è il suo rapporto con i figli Sean Preston e Jayden James, rispettivamente di 19 e 18 anni, che ora vivono alle Hawaii con il padre, l'ex ballerino Kevin Federline. Entrambi i giovani hanno espresso imbarazzo per il comportamento incostante della madre, che ha aggravato la distanza tra loro. Jayden ha ammesso che "ci vorranno molto tempo e impegno" per ricostruire il legame con la madre e che desidera vedere il suo "miglioramento mentale". Britney, da parte sua, ha reagito duramente sui social media, esortando il figlio a "leggere un libro prima di commentare la sua intelligenza". La disputa con la sua famiglia sembra crescere, e a questa si aggiunge il suo matrimonio con Sam Asghari nel 2022, descritto da lei stessa come una "falsa distrazione", che non le ha dato ciò di cui aveva bisogno. Tanto che due anni dopo ha chiesto il divorzio.