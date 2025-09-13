Tamberi domani ai Mondiali di atletica, le parole da brividi della moglie Chiara: "Non posso immaginare..."

Le parole di Chiara Bontempi: "Io e te viviamo di emozioni"

Mentre Gimbo è letteralmente dall'altra parte del mondo, Chiara Bontempi si gode la piccola Camilla e dedica al marito un pensiero intimo ed intenso a poche ore dalla gara che vale una medaglia iridata: "Posso solo immaginare cosa ti stia passando per la testa in queste ultime ore, lontano da casa, lontano da noi. Domani sarà un giorno importante, e con tutto il cuore mi auguro che le cose andranno come speriamo. Io e te... viviamo di emozioni. Condividiamo una sensibilità verso la vita che, forse, ci porta a soffrire più di altri…soprattutto in momenti come questo, quando siamo distanti, quando dobbiamo sacrificare tanto per cercare di portare a casa qualcosa. Ma proprio grazie a quella sensibilità condivisa, riusciamo anche a gioire più di chiunque altro! Tu ci provi sempre, non ti tiri mai indietro. E comunque vada… io sarò sempre, immensamente, fiera di te".