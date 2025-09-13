Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tamberi domani ai Mondiali di atletica, le parole da brividi della moglie Chiara: "Non posso immaginare..."

Alla vigilia del debutto di Gimbo a Tokyo 2025, arriva l'incoraggiamento via social: "Tu ci provi sempre, non ti tiri mai indietro, fiera di te"
Tamberi domani ai Mondiali di atletica, le parole da brividi della moglie Chiara: "Non posso immaginare..."
1 min

Dolce vigilia per Gianmarco Tamberi, che domenica scenderà in pista a Tokyo per i Mondiali di Atletica 2025, tornando a rivivere, come già Jacobs, l'incredibile estate olimpica del 2021. Per il campione azzurro del salto in alto, di recente diventato padre, arriva un dolce messaggio da casa, ad infondergli calma e coraggio.

Le parole di Chiara Bontempi: "Io e te viviamo di emozioni"

Mentre Gimbo è letteralmente dall'altra parte del mondo, Chiara Bontempi si gode la piccola Camilla e dedica al marito un pensiero intimo ed intenso a poche ore dalla gara che vale una medaglia iridata: "Posso solo immaginare cosa ti stia passando per la testa in queste ultime ore, lontano da casa, lontano da noi. Domani sarà un giorno importante, e con tutto il cuore mi auguro che le cose andranno come speriamo. Io e te... viviamo di emozioni. Condividiamo una sensibilità verso la vita che, forse, ci porta a soffrire più di altri…soprattutto in momenti come questo, quando siamo distanti, quando dobbiamo sacrificare tanto per cercare di portare a casa qualcosa. Ma proprio grazie a quella sensibilità condivisa, riusciamo anche a gioire più di chiunque altro! Tu ci provi sempre, non ti tiri mai indietro. E comunque vada… io sarò sempre, immensamente, fiera di te".

