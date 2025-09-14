La promessa del Principe Harry a Re Carlo dopo l'incontro a Londra

Il Principe Harry ha fatto una promessa a suo padre, Re Carlo , dopo il loro incontro a Londra . Il Duca del Sussex, 40 anni, e il monarca, 76, si sono incontrati di persona per la prima volta dopo ben diciannove mesi. Quasi due anni l'ultima volta che si erano parlati di persona, dopo che il sovrano aveva annunciato la sua diagnosi di cancro. Notizia che aveva spinto Harry a lasciare subito gli Stati Uniti per rientrare nel Regno Unito. "C'è ancora molta strada da fare prima che Harry possa guadagnarsi la fiducia della sua famiglia, ma gli sono state fornite alcune rassicurazioni", ha rivelato una fonte dopo l'ultimo incontro.

Cosa ha promesso Harry a Re Carlo

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Principe Harry avrebbe assicurato al padre che il loro incontro sarebbe rimasto privato. "Questo è un primo passo importante verso la ricostruzione del loro rapporto padre-figlio. - ha spifferato un insider - Ha detto a suo padre che non rilascerà interviste a riguardo e al suo team è stato ordinato di non informare i giornalisti su quanto detto". La fonte ha aggiunto: "C'è ancora molta strada da fare prima che Harry possa guadagnarsi la fiducia della sua famiglia, ma gli sono state fornite alcune garanzie". Harry ha già raccontato in dettaglio gli incontri con il padre nella sua autobiografia del 2023, Spare, e in interviste rivelatrici. Ora però, in cerca di una riconciliazione con la sua famiglia, potrebbe aver cambiato registro.

Cosa si sono detti Harry e Re Carlo nel loro incontro

Dunque, per ora i dettagli dell'incontro tra Harry e Carlo sono rimasti riservati. Ma secondo l'ex maggiordomo reale del Re, Grant Harrold, probabile abbiano parlato della questione sicurezza, dell'evento benefico di Harry, del ruolo di Meghan Markle e del rapporto con William. Intanto pare che padre e figlio, insieme ai rispettivi consulenti, stiano lavorando al prossimo incontro, al quale dovrebbero partecipare anche Meghan e i piccoli Archie e Lillibet.