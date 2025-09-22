Melissa Satta: "Boateng? Una tragedia. Con Beretta sono fortunata"

Melissa Satta è tornata a parlare della fine della relazione con Kevin-Prince Boateng . I due hanno avuto un figlio, Maddox , che oggi ha undici anni, e sono stati sposati dal 2016 al 2020. "Per me era uno e per sempre, quella era la mia visione all’epoca. È stata una tragedia, ma ho fatto un percorso, ho imparato, e oggi so che tutto può avere un lieto fine se si vuole", ha raccontato l'ex Velina di Striscia la notizia al podcast One More Time. Poi ha rimarcato la propria indipendenza , nonostante le varie relazioni con uomini famosi. "Sono sempre voluta rimanere indipendente, non ho mai voluto che nessuno mi mantenesse. Ho avuto compagni che stavano bene, che potevano anche regalarmi qualcosa, ma non ho mai chiesto. L’indipendenza per me è libertà al 100%, ed è un po’ il mio motto: essere libera, anche di scegliere", ha spiegato la Satta.

Melissa Satta e Carlo Beretta, come e quando si sono conosciuti

Oggi Melissa Satta è legata a Carlo Beretta, erede della nota dinastia di armaioli. "Conoscevo già sua mamma, perché avevo fatto cose benefiche e lei è molto impegnata in quel campo. E avevo visto anche lui in qualche occasione, ma “ciao ciao”, niente di più", ha svelato. Ad un certo punto entrambi si sono ritrovati single e lì è praticamente iniziato tutto. "Poi è successo che io a gennaio (del 2024, ndr) mi sono lasciata, lui pure. Eravamo persone libere. Un po’ di mesi dopo mi ha scritto un messaggio. Da lì abbiamo iniziato a scriverci. Io ero molto scettica all’inizio, un po’ prevenuta", ha ricordato. Il primo approccio è arrivato grazie ad un dettaglio in comune: "Lui mi ha scritto un messaggio legato all’America, perché siamo entrambi nati in America, lui a New York e io a Boston. Quindi è partito da lì. Mi ero detta: vabbè un altro che ci prova". Melissa ha continuato: "Poi c’è stata una sorpresa. Del tipo che ti fai l’immagine di una persona e poi è totalmente l’opposto. È stata totalmente una sorpresa e ogni giorno io glielo dico: sono davvero fortunata. Io ogni giorno glielo scrivo: io sono felice con te, mi rendi felice. Oggi la nostra storia mi rende veramente una persona felice".

Melissa Satta parla della differenza d'età con Carlo Beretta

La differenza d’età, Beretta più piccolo di Melissa Satta di 11 anni, è stata un problema solo all'inizio. "Questa cosa mi ha fatto partire prevenuta… ma alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente", ha dichiarato la soubrette sarda. Da qui una riflessione più ampia: "Sottolineo che non bisogna essere così superficiali, non bisogna giudicare dall’apparenza, da un numero o da un nome. Bisogna dare la possibilità alle persone di farsi conoscere e poi ci si può fare un’idea di quella che è la persona. Ma alla fine non siamo nessuno per giudicare. Sarebbe un mondo migliore se tutti riuscissimo a ragionare in questa maniera e a fare qualche critica in meno verso il prossimo".