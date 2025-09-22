Harry resta fuori, re Carlo non cambia idea: la decisione dopo l'incontro a Londra  

Il principe Harry ha ricevuto una brutta notizia: secondo alcune indiscrezioni, re Carlo avrebbe preso una decisione definitiva e ferma sul suo futuro reale. Stando a quanto scrive il Daily Mail, il Duca di Sussex non tornerà a svolgere alcun ruolo part-time per la corona britannica, nonostante la sua recente visita nel Regno Unito e il breve incontro con il padre . Fonti di Palazzo hanno riferito che l'idea di Harry di dividere il suo tempo tra gli Stati Uniti e il lavoro reale in Gran Bretagna non è stata presa in considerazione.

Cosa è successo tra Harry e Carlo dopo l'incontro a Londra

Gli insider hanno spiegato che Carlo non permetterà a Harry di essere "mezzo dentro e mezzo fuori", poiché ha mantenuto ferma la decisione della sua defunta madre, la regina Elisabetta II. "Il Re è un uomo indulgente, ma è stato assolutamente chiaro nel sostenere la decisione della sua defunta madre secondo cui non possono esserci membri della famiglia reale che lavorano, 'metà dentro e metà fuori'", ha spifferato una fonte interna alla royal family. Ha inoltre respinto le affermazioni secondo cui la visita di Harry potrebbe segnare l'inizio di un nuovo accordo di lavoro part-time come membro della famiglia reale mentre sua moglie, Meghan Markle, e i suoi figli, restano negli Stati Uniti. "Chiunque si nasconda dietro [i Sussex] sembra aver scambiato un breve tè e una fetta di torta per il Trattato di Versailles", ha osservato la fonte. Un'altra persona vicina alla vita di corte ha affermato: "Questi briefing sdolcinati provenienti da presunte fonti del Sussex sono esattamente il motivo per cui il re e la famiglia reale sono così esitanti a intraprendere qualsiasi percorso di riavvicinamento. Se l’intenzione è quella di favorire la ricostruzione della fiducia e delle relazioni, ottengono esattamente l’effetto opposto".

Il futuro del principe Harry nella monarchia britannica

Nonostante i rumors, Harry sarebbe intenzionato a fare maggiori visite nel Regno Unito - fino a "4-5 volte l'anno" - per partecipare a impegni pubblici personali al di fuori della rappresentanza dinastica, ma anche per incontrare con regolarità suo padre, re Carlo III, e contribuire a un'immagine di maggiore unità familiare.