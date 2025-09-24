"Lamine Yamal stai attento alla tua fidanzata", cosa ha rivelato l'ex del calciatore

Lamine Yamal ancora al centro della cronaca rosa. Questa volta a far notizia è la confessione di Fati Vazquez , l'influencer trentenne con cui l'attaccante del Barcellona ha trascorso le vacanze a Pantelleria la scorsa estate. Le foto dei due, complici e sorridenti su una moto d'acqua, hanno fatto molto scalpore per via della differenza d'età. I diretti interessati si sono subito dichiarati solo amici ma in realtà tra Lamine e Fati c'è stata una vera e propria liaison che però ha avuto vita breve. Subito dopo Yamal ha conosciuto la cantante argentina Nicki Nicole con la quale la relazione è diventata velocemente seria anche se sono in molti ad avere dubbi sul reale interesse dell'artista.

La storia tra Lamine Yamal e Fati Vazquez

Ospite di Todas las salsas, il podcast di Telecinco, Fati Vazquez ha raccontato i dettagli della sua relazione con Lamine Yamal. "Alla fine, questo è quello che è venuto fuori, quello che si è visto. Ovviamente non posso negare l'innegabile". Fati ha raccontato che il suo legame con il calciatore non è nato dall'oggi al domani ma c'è stato uno scambio di messaggi durato mesi. "Sono stati otto mesi di conversazione vera - ha spiegato - non succede dall'oggi al domani, bisogna avere un po' di buon senso. Qualcuno, chiunque sia, non verrà da me e mi dirà 'domani vieni con me in vacanza in Italia'. Parlavo con questa persona da un po', c'erano stati contatti precedenti, ci siamo conosciuti e il momento in cui ci siamo incontrati è arrivato mentre lui era in vacanza ed era solo". L'influencer ha dunque precisato: "Quando sono andata in Italia, la mia intenzione era di incontrarlo, non avevo intenzione di sposarlo né di pensare di essere Georgina (la compagna di Cristiano Ronaldo, ndr). Ho detto: 'Ci vado, vedrò cosa succede, lo incontrerò, mi divertirò e Dio me lo dirà'". Quindi, il primo contatto fisico è arrivato a Pantelleria. "Fisicamente, ci siamo visti di persona in Italia, perché il resto delle volte abbiamo solo parlato, abbiamo parlato a lungo". Ha anche rivelato che il primo messaggio di Yamal le è arrivato anni fa: "Mi ha scritto nel 2018, ma non avevo visto il messaggio. Quando c'erano gli Europei, mio ​​padre mi ha detto: 'guarda questo tizio' e sono andata su Instagram. Sono andata a cercarlo, l'ho aperto e ho visto che mi aveva scritto nel 2018, aveva risposto a una 'storia', ha detto 'Aeroporto El Prat?', e dev'essere stato quando sono andata a Barcellona per degli eventi".

Fati Vazquez non crede all'amore di Nicki Nicole per Lamine Yamal

Secondo il punto di vista di Fati Vazquez, Nicki Nicole starebbe usando Lamine Yamal. "Penso che lui sia molto preso mentre lei no", ha sentenziato. Stando alle ultime indiscrezioni anche la famiglia del calciatore sarebbe contraria a questa relazione perché potrebbe danneggiare Yamal sul fronte lavorativo. I due però continuano a scambiarsi dolci dediche sui social, apparendo sempre più complici e uniti.