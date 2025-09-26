Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cecilia Rodriguez svela tutta la verità sul rapporto con Belen: cosa è successo con Ignazio Moser

Le parole sulla presunta lite e sul motivo dell'assenza del suo fidanzato al compleanno della sorella: "Ogni tanto qualche litigata ogni tanto ci scappa, però..."
Cecilia Rodriguez svela tutta la verità sul rapporto con Belen: cosa è successo con Ignazio Moser
2 min

La presunta lite tra Cecilia e Belen Rodriguez ha fatto parlare i social per durante l’estate, ma ora la sorella più piccola ha smentito tutte le voci. "Con Belen non abbiamo litigato", le parole in un'intervista rilasciata a Fanpage, dopo che aveva già affrontato il tema a Verissimo. Ad aumentare le voci ci sono le indiscrezioni sulla lite tra Ignazio Moser e Andrea Damanteancora una volta smentite da Cecilia Rodriguez, che ha spiegato il motivo per cui non ha subito risposto alle voci.

Cecilia Rodriguez su Belen, la presunta lite e il rapporto Moser-Damante

"Con Belen siamo due persone molto diverse - le parole di Cecilia - e qualche litigata ogni tanto ci scappa, però in questo caso non c’è stato niente di tutto ciò che è stato detto. Non ci sono stati problemi né di lavoro, né di famiglia, né di fidanzati, né di mariti, di niente. Possiamo smentire anche la lite tra Moser e Damante. Continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così. L’altro giorno al pranzo per il compleanno di Belén lui non era presente solo perché era impegnato in una gara. E poi, a parte questo, è stato anche bello: eravamo noi cinque più i nipoti, quindi sette. Un bel momento tra di noi, proprio tra i Rodriguez. Non mi sembra che i social siano il canale giusto per smentire rumors o raccontare ogni dettaglio della mia vita privata. Condivido ciò che scelgo di condividere. E poi non saprei nemmeno a chi rispondere. Se sapessi chi vuole chiarimenti lo chiamerei per tranquillizzarlo. Ho imparato a farmi scivolare addosso certe cose. Non rispondere a volte è intelligenza. Io ho fatto pace con me stessa. Io non sono arrabbiata col mondo, quindi vivo meglio così”.

