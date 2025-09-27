L'ex fiamma di Lamine Yamal: "Non è così umile" e svela il "calendario di ragazze"

La vita privata di Lamine Yamal sotto i riflettori

Fati Vazquez, l'influencer 30enne che ha frequentato Lamine Yamal quando lui aveva 17 anni, ha condiviso una serie di commenti schietti e controversi sulla sua esperienza con la star del Barcellona, offrendo dettagli sulla sua vita personale e su come percepisce le sue decisioni. "Lamine Yamal non è così umile. Sono uscita con lui e non credo che sia ben consigliato. Ho incontrato la sua cerchia ristretta e, a giudicare dal modo in cui lo stanno guidando, non credo che lo stiano consigliando adeguatamente o che stia prendendo le decisioni giuste", ha detto la Vazquez. Ha poi parlato dello stile di vita dello sportivo: "Non credo sia normale che sia trapelata la notizia che è uscito con me, oltre al fatto che a 17 anni andava già in discoteca, alle feste, o che a 17 anni ha portato 10 ragazze su una barca a Ibiza... Ovviamente i paparazzi lo avrebbero beccato in un posto così popolare come Ibiza!".

Il calendario di ragazze di Lamine Yamal

"Prima di uscire con me, Lamine Yamal era uscito con un'altra ragazza il giorno prima. L'ho capito da alcune foto che ho pubblicato, e quella ragazza mi ha chiamato e mi ha detto: 'Eri con Lamine? Sono uscito il giorno prima del tuo arrivo'". Fati Vazquez ha continuato: "L'agente di Lamine tiene un calendario per lui, organizzando le sue giornate con le ragazze con cui esce. Lamine ha un calendario di ragazze". Ricordando i momenti privati ​​trascorsi con Yamal durante la loro vacanza in Italia, Vazquez ha ammesso: "Il mio appuntamento con Lamine Yamal in Italia? Quando eravamo in hotel, non avevamo tempo di guardare la TV... Facevamo altre cose". Infine un paragone con altri giovani calciatori: "Pau Cubarsí ha la stessa età di Lamine Yamal. Quando hanno compiuto 18 anni, Lamine Yamal ha fatto una festa enorme, mentre Pau Cubarsí ha festeggiato solo con una torta a casa... Capisci cosa intendo?".