Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati? L'indiscrezione: "Si usavano a vicenda"

Da tempo il cantante e la sorella di Davide Frattesi non si mostrano più insieme: ad un anno dal primo incontro il legame si sarebbe già spezzato
2 min

Geolier e Chiara Frattesi non starebbero più insieme. Il condizionale è d'obbligo perché da tempo i due non si mostrano più insieme. L'ultima foto risale a qualche mese fa. Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, la relazione tra i due potrebbe essere giunta ai titoli di coda. "Lei non l’ha mai amato davvero. Amava solo i regali e le comodità", ha assicurato su Instagram. E ancora: "Si usavano a vicenda. Lui aveva la ragazza social carina, lei il conto in banca". Parole decisamente pesanti, che sollevano più di un sospetto. Tuttavia, i diretti interessanti non hanno né confermato né smentito.

Chi è Chiara Frattesi

Classe 2002, Chiara Frattesi è la sorella del giocatore Davide. Nata e cresciuta a Roma, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Oggi è una modella e influencer ma vorrebbe affermarsi come giornalista sportiva. È una grande amante degli animali, in particolare dei cavalli e dei cani. È inoltre appassionata di viaggi. La storia d'amore con Geolier, noto rapper napoletano, è sbocciata nell'estate 2024.

