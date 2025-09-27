Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati? L'indiscrezione: "Si usavano a vicenda"

Geolier e Chiara Frattesi non starebbero più insieme. Il condizionale è d'obbligo perché da tempo i due non si mostrano più insieme. L'ultima foto risale a qualche mese fa. Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, la relazione tra i due potrebbe essere giunta ai titoli di coda. "Lei non l’ha mai amato davvero. Amava solo i regali e le comodità", ha assicurato su Instagram. E ancora: "Si usavano a vicenda. Lui aveva la ragazza social carina, lei il conto in banca". Parole decisamente pesanti, che sollevano più di un sospetto. Tuttavia, i diretti interessanti non hanno né confermato né smentito.