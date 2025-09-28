Geolier e Chiara Frattesi ancora insieme, la risata scaccia crisi

Geolier e Chiara Frattesi stanno ancora insieme, non si sono lasciati. Con alcune storie Instagram la coppia, unita dall'estate 2024, ha smentito i recenti gossip che insinuavano una rottura. “Si sono lasciati, si usavano a vicenda”, si vociferava sul web. E invece no: i due sono ancora legati. E più uniti che mai. Il cantante e l'influencer hanno negato tutto condividendo su Instagram una story in cui – uno accanto all’altra – guardano la telecamera e ridono a crepapelle. Una chiara replica alle malelingue. In un’altra story, postata solo dalla Frattesi, si vede lei che canta insieme alla sua dolce metà L’ultima poesia, la canzone che Geolier ha inciso un anno fa con Ultimo. Nel breve video compaiono anche alcuni parenti del rapper napoletano. Il chiaro segnale di un rapporto solido e più serio che mai, con tanto di presentazioni in famiglia.