Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni insieme

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa non stanno più insieme, si sono lasciati. Dopo 17 anni vissuti intensamente, hanno deciso di intraprendere strade differenti. È questo quello che scrivono sui loro rispettivi profili Instagram, pubblicando tra le stories l'annuncio della fine della loro lunga storia d'amore. "È da un po'... dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", ha scritto il conduttore di Temptation Island. "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene". Stando a queste dichiarazioni, la rottura è avvenuta consensualmente mantenendo buoni i rapporti ma con la consapevolezza reciproca che la storia fosse arrivata al capolinea.
La storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono incontrati per la prima volta nel 2007, durante una vacanza in montagna a Cortina d’Ampezzo. Nel corso della loro storia ci sono state pause, momenti difficili, ma sono sempre riusciti a rimanere insieme, rafforzando il legame. "Può succedere di tutto in tanti anni", ha detto una volta Bisciglia. Ora, però, la rottura definitiva. Filippo e Pamela, in quasi venti anni insieme, hanno sempre preferito fare gli eterni fidanzati. Convivevano a Roma, sì, ma non sono mai convolati a nozze e non hanno avuto figli.