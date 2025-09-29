Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni insieme

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa non stanno più insieme, si sono lasciati. Dopo 17 anni vissuti intensamente, hanno deciso di intraprendere strade differenti. È questo quello che scrivono sui loro rispettivi profili Instagram, pubblicando tra le stories l'annuncio della fine della loro lunga storia d'amore. "È da un po'... dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", ha scritto il conduttore di Temptation Island. "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene". Stando a queste dichiarazioni, la rottura è avvenuta consensualmente mantenendo buoni i rapporti ma con la consapevolezza reciproca che la storia fosse arrivata al capolinea.