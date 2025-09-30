Nicole Kidman e Keith Urban, matrimonio finito dopo 19 anni  

Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati : il loro matrimonio è finito dopo quasi vent'anni insieme. L'attrice australiana e il cantante country erano legati dal 2006 e hanno due figlie, Sunday Rose Kidman-Urban, 17 anni, e Faith Margaret Kidman-Urban, 14 . Le news relative alla separazione rimbalzano sui media americani, con ampio spazio su Tmz o su programmi tv come Good Morning America. Le due star vivrebbero separate già da giugno, quando Urban avrebbe lasciato la casa della famiglia a Nashville, in Tennessee. L'attrice australiana avrebbe provato a ricucire il rapporto senza però riuscire ad evitare la rottura definitiva. Nonostante abbiano deciso di separarsi, pare che mantengano un rapporto cordiale. "Si sforzano di parlare ogni giorno anche se sono lontani, ma è sorprendente quanto tempo abbiano trascorso separati da quando la madre di Nicole è scomparsa lo scorso settembre", ha detto una fonte vicina all'ormai ex coppia.

Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati

Secondo i media internazionali, la coppia non è più unita dalla scorsa estate ed è stato il cantante a prendere la decisione di separarsi. Pare che la Kidman si sia opposta alla separazione e che la sua famiglia, in particolare la sorella Antonia, la starebbe aiutando in questo momento difficile. Per ora i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. Questa è la prima separazione – non c'è ancora un divorzio – per il cantante e la seconda per l'attrice. Il Premio Oscar è stata precedentemente sposata con Tom Cruise dal 1990 al 2001. Insieme hanno adottato due figli: Connor, 30 anni, e Isabella, 32, con i quali la Kidman non ha alcun tipo di rapporto.

Un nuovo inizio per Nicole Kidman e Keith Urban

L'ultima apparizione congiunta di Nicole Kidman e Keith Urban risale allo scorso giugno, durante una partita della Coppa del Mondo per Club FIFA a Nashville. La fine del loro matrimonio apre un nuovo capitolo nelle vite di entrambi. Mentre lei si starebbe appoggiando alla sua famiglia in Australia, in particolare alla sorella Antonia, lui starebbe cercando rifugio nella musica e nei suoi amici più cari negli Stati Uniti. Nonostante la rottura, sembrano intenzionati a condividere un obiettivo comune: proteggere le loro figlie.