Kate Middleton e William fanno arrabbiare i nuovi vicini (che rischiano l'arresto)

Kate Middleton e il Principe William si stanno preparando a trasferirsi a Forest Lodge , la loro nuova residenza a Windsor Great Park, che, secondo gli esperti, sarà la loro dimora per tutta la vita. Con il cambio di residenza, il Principe e la Principessa di Galles hanno introdotto nuove regole nella loro abitazione. Tra le più discusse dai media inglesi è che non avranno personale di servizio residente all'interno della casa principale. Ma la più eclatante è un'altra. Di recente, i residenti locali hanno dichiarato che, con l'arrivo di Kate e William , anche loro dovranno adattarsi alle nuove regole.

Kate Middleton e William cambiano casa e impongono divieti ai vicini

Dopo che due famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa del trasferimento degli eredi al trono, la stampa britannica ha evidenziato i problemi sorti nel nuovo quartiere della famiglia reale: le nuove misure di sicurezza nella proprietà stanno causando frustrazione tra i residenti delle vicinanze. Per proteggere l'incredibile villa, valutata circa 18 milioni di euro, e il parco di questa tenuta di circa 150 ettari, sono state installate telecamere di sorveglianza, sono state erette alte recinzioni, sono stati piantati grandi alberi e il parco e i confini sono stati ridisegnati. Queste misure impongono delle restrizioni per i residenti: un parcheggio e l'accesso al parco, dove chi vive e paga una quota annuale, sono ora chiusi e vietati. "Molti di noi portano a spasso i cani qui da 20 anni, quindi sentirci dire che non possiamo più farlo è un duro colpo. Paghiamo le spese di manutenzione annuali per un parco, ma non ci lasceranno più usare una parte. Ci hanno avvisato solo con pochi giorni di anticipo che questa parte di foresta chiuderà definitivamente. Ora dovrò guidare più lontano e portare a spasso il mio cane in modo che possa correre liberamente", ha detto un residente al Sun.

I vicini di Kate e William rischiano l'arresto

"Certo che è deludente perché il mio cane adora stare qui. Veniamo qui ogni poche settimane e ora dobbiamo trovargli un altro posto a chilometri di distanza, così può scorrazzare in pace. Ma capisco perfettamente che la sicurezza di William, Kate e della loro famiglia è della massima importanza, quindi dobbiamo assicurarci che possano vivere felici qui", ha aggiunto un altro residente che, secondo i piani del Ministero dell'Interno, rischia l'arresto se infrange le nuove regole.