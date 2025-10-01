Michael Jackson "puzzone". Lionel Richie svela perché non si lavava  

La pubblicazione del memoir di Lionel Richie ha rivelato aspetti poco noti della vita privata di Michael Jackson , in particolare le sue abitudini igieniche personali. Nel libro Truly , uscito il 30 settembre, Richie ha raccontato come l'eccentricità e lo stile di vita frenetico del collega morto nel 2009 abbiano dato origine al soprannome "Smelly", ovvero "Puzzone" . Un soprannome che però non ha mai infastidito Michael, anzi. "La sua vita quotidiana era eccentrica. Come un professore distratto, ma ancora un bambino. Anche Michael ne rideva, quando si rendeva conto di non essersi cambiato o lavato i vestiti per un paio di giorni. Abbiamo tutti le nostre stranezze", ha scritto Richie.

Richie spiega perché Michael Jackson non si lavava

Secondo Richie, la scarsa igiene di Michael Jackson era, paradossalmente, dovuta in parte alla sua enorme popolarità e al fatto che spesso viveva in viaggio e non poteva semplicemente entrare nei grandi magazzini per acquistare cose come chiunque altro. "Era in tournée e si esibiva con gli elaborati costumi realizzati appositamente per lui dai suoi stilisti, oppure era in studio con i pantaloni del pigiama e le pantofole, oppure indossava il suo abito da sera. Oppure era a casa con qualcosa di largo e comodo, così poteva esercitarsi nei suoi passi di danza e giocare con il suo gruppo di animali domestici", ha confidato. Quando erano solo loro due insieme Jackson non si dava arie, né usava il deodorante. "Ogni volta che Michael veniva a trovarmi, indossava jeans e maglietta. E i jeans o erano troppo larghi o erano troppo corti per essere considerati jeans e, beh, puzzavano", ha rimarcato Richie. Ha inoltre aggiunto che quando Jackson era in viaggio non poteva semplicemente mandare i suoi vestiti a lavare perché, molto spesso, i suoi effetti personali non venivano restituiti. "Tutti conservavano qualcosa come souvenir", ha rivelato Richie. E ancora: "Lui prese semplicemente l'abitudine di indossare sempre gli stessi pantaloni finché non furono più indossabili".

Il regalo di Lionel Richie per Michael Jackson

Ma Lionel Richie era il tipo di amico che dava una mano. Una volta, quando Jackson si presentò con un aspetto e un odore particolarmente trasandati, Richie regalò al collega un paio di jeans e biancheria intima pulita e lo incoraggiò a farsi una doccia per la prima volta dopo giorni. Per Richie Jackson era un genio della musica perché "poteva confrontare 15 mix diversi della stessa canzone e distinguerli", ma la sua vita quotidiana era tutta un'altra storia. "Nel suo andirivieni quotidiano, quel ragazzo improvvisava ogni minuto", ha assicurato.