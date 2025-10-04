Victoria Beckham, grande momento a Parigi: c'è tutta la famiglia tranne il figlio Brooklyn

La settimana della moda di Parigi è stata un tripudio di emozioni per Victoria Beckham, che ha presentato la sua ultima collezione. Impossibile non menzionare, però, l'assenza più significativa: non erano presenti il figlio maggiore Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz . In passato la coppia non ha mai perso eventi del genere ma questa volta non era presente in prima fila quando Posh Spice è salita in passerella per il suo attesissimo show nella Ville Lumière. La faida familiare è dunque ancora in corso e sembra che la frattura diventi ogni giorno sempre più profonda. I motivi che hanno scatenato la rottura restano ad oggi avvolti nel mistero. C'è chi addossa la colpa a Nicola , che non avrebbe mai sopportato la suocera Victoria e alla fine avrebbe fatto litigare tutti, e chi sostiene che di mezzo ci siano anche questioni economiche. Pare che i Beckham non abbiano mai dato a Brooklyn i soldi per acquistare una casa in California. Dallo scorso maggio Brooklyn non è più presente agli eventi di famiglia: non ha neppure presenziato ai festeggiamenti per il 50esimo compleanno del padre e per questo "Victoria ha il cuore spezzato".

Victoria Beckham sfila alla Fashion Week di Parigi, c'è tutta la famiglia tranne Brooklyn

Brooklyn Beckham non era presente all'ultima sfilata di sua madre Victoria. Al contrario c'erano i suoi fratelli Romeo, Cruz e Harper. Quest'ultima ha oggi 14 anni e con la sua dolcezza ed eleganza ha già attirato l'attenzione di tutti. Dopo l'evento David Beckham ha supportato pubblicamente la moglie con un dolcissimo messaggio sui social. "Dire che siamo orgogliosi di te è un eufemismo, vederti riunire tutto questo ancora una volta nel modo più elegante, professionale, tecnicamente perfetto e militante è semplicemente incredibile... È speciale perché la tua squadra ti ama e ti adora perché li tratti nel modo giusto, e questo si chiama leadership... Congratulazioni ancora una volta, sei straordinaria", ha scritto l'ex calciatore. Anche Victoria ha condiviso un momento dell'evento. Una foto in cui è con il marito, i figli e Anna Wintour, ex direttrice di Vogue nonché guru della moda. "Vi amo tutti così tanto... Non potrei farcela senza di voi!", ha fatto sapere la stilista.

Brooklyn parla dei suoi problemi con la famiglia Beckham

Lo scorso mese, il 26enne primogenito di David e Victoria, intercettato a New York dal Daily Mail durante la partita All-Star del torneo di golf Ryder Cup, ha parlato per la prima volta della faida familiare. Mostrando gelida indifferenza ha dichiarato: "Non sto perdendo il sonno per il dramma che ruota attorno al mio cognome. Ci saranno sempre persone che diranno cose negative, ma ho una moglie che mi sostiene molto. Io e Nicola facciamo le nostre cose, teniamo la testa bassa, lavoriamo. E siamo felici". Quanto ai gossip che da mesi riempiono le pagine dei giornali, Brooklyn ha detto di non preoccuparsi mai di ciò che la gente dice o scrive, tanto "tutti diranno sempre sciocchezze". Non dà alcun peso ai pettegolezzi: "Preferisco giocare a golf con gli amici. È molto divertente".