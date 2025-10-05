Gianni Sperti, droga e tradimenti: cosa ha rivelato a Verissimo

Gianni Sperti a cuore aperto. Ospite a Verissimo , l'opinionista di Uomini e Donne ha parlato del periodo più difficile della sua vita. Da giovane è entrato nel tunnel della droga. "Ho toccato il fondo - ha detto a Silvia Toffanin - Il più grande errore della mia vita. Le prime volte ero sempre in compagnia, dopo un po' mi sono spaventato. Non mi piacevo più. Ero comunque quel ragazzo che studiava danza, mangiava sano... Vedermi in quelle condizioni, a bere in discoteca e fare uso di sostanze non mi piaceva. È durata poco, per fortuna". Poi ha ammesso che "molte persone a casa non sanno di questo episodio, lo stanno scoprendo adesso. Mia sorella lo sapeva". Gianni dunque ha rimarcato l'importanza che hanno i personaggi pubblici, soprattutto davanti a queste tematiche: "Penso sia ipocrita nascondere le cose che succedono - ha sottolineato - Spero che i giovani possano ascoltare chi ci è passato prima chi ci è inciampato. Ci vedono a casa che siamo felici, ci divertiamo, sorridiamo... in realtà quello che capita a loro, capita anche a noi. La sofferenza appartiene a tutti. Prima o poi nella vita succede il momento in cui si va giù... bisogna essere bravi a tornare su".

Gianni Sperti a Verissimo parla del tradimento di Paola Barale

Tornato single dopo 6 mesi di relazione, Gianni Sperti ha poi parlato della fine del suo matrimonio con Paola Barale. "Quando hai scoperto di essere cornuto?", ha chiesto Silvia Toffanin spiazzando tutti. "Io ho sempre evitato di rispondere e ho evitato e svincolato. Visto che l’ha detto lui (Raz Degan, ndr) ormai sono passati 20 anni, ma è la realtà dei fatti, quindi sì, è vero! Quando l’ho saputo? - ha risposto Gianni - Diciamo innanzitutto che le ho portate con dignità. La verità è che senza accuse è andata così. Io avevo capito che c’era qualcosa, ho chiesto e non mi è stata data la risposta. Poi l’ho scoperto dai giornali". Così la Toffanin è intervenuta: "Immagino che tu ci sia rimasto molto male….". Sincera la replica di Gianni Sperti: "Di m***a". Ha aggiunto che oggi ne parla con il sorriso e che sarebbe potuto accadere a chiunque, anche a lui: "Non mi va di chiedere spiegazioni e non le ho chieste perché è successo. Ero in Italia, sapevo che era in viaggio con amici e poi sono uscite le copertine".