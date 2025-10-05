Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Temptation Island, vi ricordate Alfred Ekhator? Ha un fratello che gioca in Serie A  

Aveva partecipato all'edizione autunnale del reality show insieme all'ormai ex fidanzata Anna Acciardi: suo fratello è un attaccante
2 min

Alfred Ekhator è stato uno dei protagonisti delle ultime edizioni di Temptation Island. Ha partecipato nel 2024 alla versione autunnale, in coppia con l'ormai ex fidanzata Anna Acciardi. Una relazione che non ha retto alle varie tentazioni. Dopo la fine del reality show, Alfred ha ritrovato l'amore con un'altra ragazza, Marta Capuozzo. Romana, è un'ex receptionist, oggi star di OnlyFans. La relazione tra i due è sbocciata la scorsa primavera. Quello che non tutti sanno, però, è che Alfred ha un fratello che gioca in Serie A: Jeff Ekhator.

Jeff Ekhator del Genoa è il fratello di Alfred di Temptation Island

Jeff Ekhator, giocatore del Genoa, è il fratello minore di Alfred di Temptation Island. Classe 2006, si è fatto notare durante la partita del 5 ottobre, segnando un gol contro il Napoli al Maradona. Ha doppia cittadinanza (italiana e nigeriana), ma ha scelto l'Italia per la nazionale giovanile. Cresciuto nel quartiere Sampierdarena, ha iniziato a calciotto al Don Bosco, un club giovanile locale. Scoperto dagli osservatori di Sampdoria, Virtus Entella e Genoa, ha scelto i rossoblù all'età di soli 8 anni, entrando nell'academy del Genoa dove ha fatto tutte le trafile nelle giovanili. Quello contro il Napoli è il primo gol in questo campionato, ma in assoluto il secondo in Serie A avendo segnato anche nello scorso campionato. Alfred, che invece lavora come modello e influencer, è orgogliosissimo del fratello e ha confermato la loro parentela su Tik Tok.

