Temptation Island, vi ricordate Alfred Ekhator? Ha un fratello che gioca in Serie A  

Alfred Ekhator è stato uno dei protagonisti delle ultime edizioni di Temptation Island . Ha partecipato nel 2024 alla versione autunnale, in coppia con l'ormai ex fidanzata Anna Acciardi . Una relazione che non ha retto alle varie tentazioni. Dopo la fine del reality show, Alfred ha ritrovato l'amore con un'altra ragazza, Marta Capuozzo. Romana, è un'ex receptionist, oggi star di OnlyFans. La relazione tra i due è sbocciata la scorsa primavera. Quello che non tutti sanno, però, è che Alfred ha un fratello che gioca in Serie A: Jeff Ekhator.

Jeff Ekhator del Genoa è il fratello di Alfred di Temptation Island

Jeff Ekhator, giocatore del Genoa, è il fratello minore di Alfred di Temptation Island. Classe 2006, si è fatto notare durante la partita del 5 ottobre, segnando un gol contro il Napoli al Maradona. Ha doppia cittadinanza (italiana e nigeriana), ma ha scelto l'Italia per la nazionale giovanile. Cresciuto nel quartiere Sampierdarena, ha iniziato a calciotto al Don Bosco, un club giovanile locale. Scoperto dagli osservatori di Sampdoria, Virtus Entella e Genoa, ha scelto i rossoblù all'età di soli 8 anni, entrando nell'academy del Genoa dove ha fatto tutte le trafile nelle giovanili. Quello contro il Napoli è il primo gol in questo campionato, ma in assoluto il secondo in Serie A avendo segnato anche nello scorso campionato. Alfred, che invece lavora come modello e influencer, è orgogliosissimo del fratello e ha confermato la loro parentela su Tik Tok.