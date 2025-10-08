George Clooney, droga mischiata con lassativo per neonati e marijuana. "Eravamo fottuti"

Durante un'intervista con la rivista Esquire, George Clooney ha ammesso di aver provato la droga quando era giovane, quando non aveva ancora raggiunto la fama che lo avrebbe reso uno dei volti più iconici di Hollywood. "Nell'82 ci ho provato, con la cocaina e altre cose. Scherzavo sempre sul fatto che usavo troppe droghe ma la verità è che non è mai stato un grosso problema per me", ha confessato. La star di Hollywood ha anche spiegato che a quel tempo la percezione della droga era diversa. "C'era una puntata di Taxi in cui tutti si facevano di cocaina, e all'epoca si diceva: 'Questa non è come l'eroina, non crea dipendenza '. Ma in realtà fa schifo come tutte", ha osservato.

George Clooney ha fatto uso di droghe

George Clooney ha rivelato di essere stato presente a feste di Hollywood dove le sostanze stupefacenti erano protagoniste. In un'occasione, ha addirittura provato una miscela esagerata di cocaina tagliata con lassativo per neonati. "Tutti la prendevano e andavano in bagno", ha raccontato. Come se non bastasse, ha parlato anche di una spiacevole esperienza avuta con dei brownies alla marijuana, mangiati insieme a un gruppo di amici in una sala proiezioni. "Guardavamo Il Mago di Oz, quando il film è finito siamo rimasti seduti lì per ore, senza parlare. Ore! Eravamo fottuti, completamente fatti...non è la mia droga", ha detto ridendo.

George Clooney e il rapporto malsano con l'alcol

George Clooney ha inoltre confessato di essere stato più attratto dall'alcol che dalla droga: "Ci sono stati periodi in cui bevevo parecchio ogni sera. A volte ero così ubriaco che non riuscivo ad alzarmi". Crescendo l'attore ha capito che bere tanto non era l'ideale per il suo fisico e per la sua carriera. In molte occasioni è arrivato sul set alticcio ma poi ha deciso di smettere e oggi si concede solo un bicchiere di vino ogni tanto.