Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, a cena con Maria De Filippi "per salvare il loro amore"  

Emergono nuovi retroscena sulla chiacchieratissima rottura tra il conduttore di Temptation Island e la compagna storica: i due si sono lasciati dopo 17 anni insieme
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, a cena con Maria De Filippi "per salvare il loro amore"  
2 min

Continua a far chiacchierare la separazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. I due si sono lasciati dopo 17 anni insieme, senza mai sposarsi e avere figli. Secondo quanto riporta Diva e Donna, con tanto di foto, Maria De Filippi avrebbe provato a fare da paciere nella coppia ma invano. 

Maria De Filippi ha provato a salvare il rapporto tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Il settimanale, in prima pagina, ha pubblicato delle foto in cui si vedono Maria De Filippi con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa al ristorante. Il titolo parla chiaro: “Maria ha provato a salvare il nostro amore”. E poi più in basso: "Le foto esclusive della cena per evitare l'addio”. Cena che, evidentemente, non è bastata visto che i due - di recente - hanno annunciato sui social la fine del loro amore. Al momento non risulta nessun ritorno di fiamma. Maria è da sempre molto legata a Bisciglia: lo ha scelto, con successo, come conduttore di Temptation Island, e insieme condividono la passione per il tennis.

Perché Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi dell'addio tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Secondo quanto spiffera il settimanale Nuovo Tv, un'amica della soubrette avrebbe rivelato che "i due erano diventati ormai come fratello e sorella". Molto probabilmente, dunque, l'amore si è trasformato in altro e i due hanno preferito prendere strade diverse.

