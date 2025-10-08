Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Giulia De Lellis e Tony Effe genitori: il dettaglio che fa impazzire il web

Annuncio a sorpresa della coppia, che sui social pubblica le prime foto della piccola Priscilla, dopo il parto avvenuto in gran segreto
Giulia De Lellis e Tony Effe genitori: il dettaglio che fa impazzire il web
1 min

Fiocco rosa per la coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe, che dopo aver condiviso sui social le varie fasi della gravidanza dell'influencer, hanno annunciato sui rispettivi profili ig il lieto evento. Un parto atteso da fans e followers, ma avvenuto in gran segreto presso il Policlinico Gemelli di Roma.

La gioia dei neo-genitori e la scelta del nome

"La nostra bambina è qui, e come ve lo spiego...", così la neo-mamma Giulia, che pubblica una sola foto sul proprio profilo instgram, quella della bimba appena nata e già tra le braccia del tatuatissimo papà. "Tutto..." invece l'unica eloquente parola postata da Nicolò Rapisarda, il vero nome di Tony Effe, che in barba alla privacy, mostra innamorato il volto della piccola Priscilla. Un nome "antico, estremamente nobile e importante", come raccontato dall'influencer su Tik Tok, in un video nel quale ha anche svelato che è stato il modo tutto romano di pronuciarlo del compagno cantante a convincerla definifitivamente, fino a farla addirittura "ri-innamorare di lui". E adesso, anche di lei.

 

