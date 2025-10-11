Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

"David Beckham è bello e di successo ma a letto...", la rivelazione della moglie Victoria

L'ex Spice Girls, oggi stilista di successo, ha rivelato il più grande difetto del marito, svelando così un retroscena mai raccontato fino ad oggi
3 min

Anche nei matrimoni più glamour esistono stranezze e problemi notturni. A testimoniarlo i Beckham: Victoria ha parlato nella sua docu-serie Netflix della vita quotidiana con il marito David e ha confessato un segreto divertente e molto familiare ai più. Direttamente dalla loro camera da letto. Victoria ha scherzato sul fatto che David, famoso in tutto il mondo, appare sicuramente perfetto davanti alle telecamere ma di notte è tutt'altro che silenzioso. "È incredibilmente bello, molto intelligente, ha molto successo", ha detto sorridendo. "Ma il punto è questo: russa".

David Beckham russa

Nonostante il suo fascino e il suo successo anche David Beckham russa. E la moglie Victoria è costretta ad indossare ogni notte dei tappi per le orecchie"Li indosso ogni notte. E no, non sono per divertimento o per moda", ha ammesso ridendo l'ex Spice Girls. "Anche mio marito russa, è una notizia dell'ultima ora!". La stilista ha inoltre rivelato che a letto ama indossare una mascherina a LED, ascoltare podcast con il marito o guardare insieme qualche serie tv. "E ovviamente leggo un sacco di thriller a letto, quindi, sai, David Beckham farebbe meglio a dormire con un occhio aperto...", ha commentato divertita.

Victoria Beckham e i disturbi alimentari

Ma la docu-serie Netflix su Victoria Beckham non è fatta solo di divertenti confessioni. La 51enne ha anche ammesso la sua lunga lotta con l'immagine corporea e i disturbi alimentari, argomenti di cui non aveva mai parlato prima. "Non sapevo cosa vedevo quando mi guardavo allo specchio - ha ammesso - Si perde ogni senso della realtà". Il documentario evidenzia un lato più tenero e onesto della star mondiale, un lato che è fatto in parti uguali di umorismo, vulnerabilità e grazia. Anche dopo decenni sotto i riflettori, Victoria Beckham sta dimostrando che dietro ogni coppia perfetta, ci sono problemi simili a quelli delle persone comuni e tanto amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Cresce il patrimonio dei BeckhamCosa beve Victoria per dimagrire