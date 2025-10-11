Ornella Muti e l'amore per Luca Cordero di Montezemolo: "Mi regalò una fedina ma poi..."

Ornella Muti e Luca Cordero di Montezemolo sono stati insieme. L'attrice ha finalmente confermato un gossip circolato negli ultimi anni. Si è trattato di una storia di gioventù e, a quanto pare, finita perché l'uomo di affari preferì un'altra donna. "Perché racconto solo ora questa storia? Perché è uscito sui giornali, non so chi l’ha detto. Qualcuno, non io", ha ammesso in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La storia d'amore tra Ornella Muti e Luca Cordero di Montezemolo

L'ex moglie di Luca, Sandra Monteleoni, ha rivelato qualche tempo fa di aver trovato una lettera d'amore di 40 anni prima. "Avevo 16 anni. Ho un ricordo di Luca meraviglioso, perché era pazzo, pazzo: correva in mezzo alla strada all’improvviso e mi urlava “Ti amo!”. Mi regalò una fedina. Era proprio divertente. A me piace molto ridere. Si vive una volta sola e stiamo sempre a piangere...", ha spiegato Ornella Muti. Perché finì? "Perché non sapevo che aveva un’altra fidanzata. Più altolocata. Scelse lei, Sandra. Poi, la sposò", ha chiarito l'attrice.

La storia d'amore tra Ornella Muti e Adriano Celentano

Ornella Muti ha ricordato anche la liaison con Adriano Celentano, risalente agli anni Ottanta: "Che fossimo stati insieme l’ha detto lui, senza chiedermi il permesso. Una violenza. Io aggiungo che è stata una storia breve, ma d’amore. Non concepisco il sesso per il sesso. L’ho detto: ci casco sempre quando uno è divertente. E lui lo era, molto. Ho tradito mio marito, che era ai tempi Federico Facchinetti, una cosa orribile. Forse, ho tradito perché ero stata tradita, ma a volte, è una scusa che uno si dà. E poi con Adriano è finita. Io ci sarei anche rimasta. Ma è andata così ed è stato meglio".